Clima HOY: ¿A qué hora lloverá esta noche del 10 de junio en Guadalajara?

Conoce exactamente a qué hora comenzarán las tormentas esta noche del 10 de junio en Guadalajara y evita quedar atrapado en el tráfico o empapado de camino a casa. El pronóstico indica que las condiciones de cielo mayormente nublado dominarán el paisaje, preparando el escenario para los aguaceros que refrescarán el asfalto tapatío.

¿A qué hora lloverá hoy en Guadalajara?

De acuerdo con los reportes meteorológicos detallados de plataformas como Meteored y los boletines oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la probabilidad de lluvia en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) supera el 60% a partir del mediodía. Sin embargo, los expertos advierten que el punto más crítico y de mayor intensidad llegará durante la tarde y la noche de este miércoles.

Las precipitaciones más intensas están pronosticadas para comenzar alrededor de las 18:00 horas, momento exacto en el que se espera el pico máximo de desarrollo de tormentas sobre la ciudad. A partir de esa hora, las lluvias serán de carácter intermitente, acompañadas de posible actividad eléctrica, y se extenderán durante gran parte de la velada, afectando las principales vialidades.

Para la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá constante cerca del 55%, acompañada de una densa nubosidad que cubrirá por completo el cielo tapatío. Si sales de tu trabajo, universidad o cualquier compromiso después de las 6:00 p.m., es prácticamente seguro que llueva, por lo que la precaución será tu mejor aliada. A las 20:00 horas se pronostica 40 % de probabilidad de tormenta; por otro lado, a las 21:00 horas, 40 % de probabilidad de lluvia débil.

¿Qué condiciones acompañarán a las tormentas en Jalisco?

El clima de este miércoles 10 de junio no solo traerá abundante agua a la región, sino también un ambiente bastante bochornoso que pondrá a prueba la paciencia de muchos. Las temperaturas máximas alcanzarán entre los 27°C y 29°C durante las horas de mayor sol, mientras que la mínima rondará los 18°C durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

La humedad jugará un papel fundamental en la percepción del clima de hoy, registrando niveles elevados que superarán el 75% en varias zonas. Esta condición atmosférica, combinada con vientos ligeros que apenas alcanzarán los 10 km/h, incrementará significativamente la sensación de calor y pesadez antes de que rompa la tormenta en la capital del estado de Jalisco.

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Estas condiciones atmosféricas son completamente típicas de la temporada de lluvias en la región occidente del país, impulsadas por la constante entrada de humedad desde el océano y la inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera. Por ello, las autoridades de tránsito y seguridad recomiendan extremar precauciones al volante para evitar accidentes viales.

Se recomienda que te mantengas informado a través de los canales oficiales de Protección Civil y que nunca subestimes los encharcamientos o corrientes de agua en las calles. Conocer el pronóstico del tiempo detallado es tu mejor herramienta para navegar por la ciudad de manera segura, cómoda y sin contratiempos durante esta temporada de tormentas.

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