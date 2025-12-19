La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) realizará intervenciones complementarias en la glorieta de La Minerva, motivo por el cual la Policía Vial implementará un dispositivo especial para agilizar el tránsito durante los cierres vehiculares previstos para este fin de semana.

El cierre afectará la totalidad del anillo principal de la glorieta. En avenida Vallarta con dirección hacia López Mateos se reducirá el flujo de cuatro a dos carriles desde Duque de Rivas. En sentido contrario, hacia Américas, el carril lateral permanecerá cerrado desde Juan Palomar y Arias. En tanto, el anillo secundario, conformado por Aurelio Aceves y Fernando de Celada, permanecerá abierto para desahogar el tránsito.

La restricción comenzará a regir desde los primeros minutos del viernes 19 de diciembre y se mantendrá hasta las 6:00 horas del lunes 22 de diciembre. El comisario de la Policía Vial, Jorge Alberto Arizpe García, indicó que se mantendrá presencia de oficiales en las inmediaciones para orientar a los automovilistas. “El cierre será durante el fin de semana, cuando hay una reducción de tránsito significativa”, explicó.

Estas obras se enmarcan dentro del proyecto de remodelación de la glorieta de La Minerva, que forma parte de un plan de embellecimiento de espacios emblemáticos de Guadalajara de cara a la Copa del Mundo 2026. La presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo, junto con el titular de la SIOP, David Zamora, supervisó los trabajos y destacó que actualmente presentan un avance del 75 por ciento.

Entre las labores realizadas se incluyen la rehabilitación e impermeabilización de la fuente, la construcción de andadores y bancas, la instalación de cruceros peatonales seguros y mejoras en la iluminación. De acuerdo con las autoridades, estas acciones buscan reforzar la construcción de comunidad y ofrecer un espacio público más seguro y funcional.

Con una inversión total de 46 millones de pesos, las obras comenzaron el 1 de septiembre. Aunque durante la remodelación algunos carriles han tenido que cerrarse parcialmente, las autoridades aseguraron que la configuración actual para vehículos motorizados no se modificará. “Aclarar que no se reducirán carriles; al contrario, se mejora todo el funcionamiento y se convierte este espacio en un espacio público para construir comunidad”, subrayó Delgadillo.