Este martes, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) dio a conocer que durante los primeros días del Mundial de Futbol 2026, que incluyeron cuatro partidos disputados en el Estadio Guadalajara, sus unidades movilizaron a nueve millones 227 mil 514 pasajeros.

Con estas cifras, afirmó el sistema, se consolidó como el principal medio de transporte para miles de asistentes al evento y para personas que realizan sus traslados cotidianos en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

De acuerdo con las cifras reportadas, del 6 al 26 de junio de 2026, el volumen de pasajeros representó un incremento de 14.8% respecto al mismo periodo de 2025 , equivalente a un millón 371 mil 536 viajes adicionales, mientras que, frente al periodo comparable de mayo de este año, el crecimiento fue de 9.6%, con 891 mil 394 viajes más.

Siteur moviliza a millones de pasajeros durante el Mundial 2026

El Siteur explicó que la Línea 3 fue la de mayor demanda al registrar 3.47 millones de viajes, seguida de la Línea 1, con 2.67 millones, y después la Línea 2, con 2.03 millones. Por último, la Línea 4 reportó 340 mil viajes, mientras que la Línea 5 al Aeropuerto registró 95 mil.

"Los 622 mil viajes restantes se realizaron en la red de rutas de Mi Transporte Tren Ligero y los servicios especiales que se implementaron los días de partido en el Estadio Guadalajara", dijo mediante un comunicado.

"Los resultados reflejan la alta demanda de movilidad registrada durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la respuesta operativa de Siteur para brindar un servicio eficiente, seguro y de alta capacidad", añadió el Siteur.

Operativo especial reforzó horarios y frecuencias del transporte público en Guadalajara

Lo anterior, puntualizó, se logró a partir de un operativo especial que incluyó la ampliación de horarios, el incremento en la frecuencia de paso de los trenes , el fortalecimiento de las rutas de Mi Transporte, Tren Ligero, la operación de la Línea 5 Macro Aeropuerto y la coordinación permanente con autoridades estatales y municipales.

"El desempeño alcanzado durante la temporada mundialista demuestra que Siteur está preparado para atender eventos internacionales de gran magnitud, garantizando un servicio confiable para habitantes y visitantes, y reafirmando el papel del transporte público masivo como eje de la movilidad sostenible en el AMG", finalizó el comunicado.

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