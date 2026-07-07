Luego de los casos de desaparición y presunto reclutamiento al crimen organizado de adolescentes en Guadalajara y Puerto Vallarta, especialistas advirtieron que la crisis se ha agravado en Jalisco y señalaron que es necesaria la intervención del Gobierno federal para solucionar la problemática. Indicaron que las víctimas no buscan integrarse a las filas de grupos delictivos, sino que son engañadas con falsas ofertas de trabajo o, inclusive, a través de videojuegos o redes sociales.

El engaño detrás de las desapariciones

Carmen Chinas Salazar, académica de la Universidad de Guadalajara y coordinadora del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas, señaló que "no son jóvenes que se quieren ir a involucrar con la delincuencia, sino que son engañados ante una necesidad de trabajo, ante la búsqueda de un empleo para apoyar a sus familias. Es una problemática que no solamente afecta a quienes viven en Jalisco; de muchos estados les han engañado para venir acá, a la Zona Metropolitana (de Guadalajara) y son víctimas de reclutamiento. Esto tiene, más o menos, un año y medio que se ha recrudecido ".

La experta advirtió que aspectos como la desigualdad, la pobreza, la exclusión y el contexto social coloca en una situación de vulnerabilidad a los jóvenes. Apuntó que las acciones del Gobierno del Estado, pese a las campañas y operativos, no han sido suficientes para prevenir la desaparición.

Campañas en escuelas y otros espacios donde se reúnen jóvenes son necesarias como medida de prevención para evitar el reclutamiento , mencionó. Las mujeres, en tanto, pueden ser víctimas con fines de explotación sexual, anotó la especialista.

"(En Jalisco falta) un plan integral, es decir, un plan que comprenda la prevención, la investigación y la búsqueda, los tres elementos […]. Lo que ha pasado en Jalisco es que si no se movilizan las familias, si no protestan, hacen cierres de calle, hacen publicaciones de panfleto, salen a pegar cédulas, la autoridad no se mueve. Parece que hay que presionar desde el reclamo ciudadano para que la autoridad realice las acciones necesarias".

Un problema que rebasa al Estado

Por su parte, Fernando Jiménez, académico del Colegio de Jalisco y experto en seguridad, apuntó que existen varias causas de la desaparición de jóvenes en la entidad, como el reclutamiento, venganzas y con miras a prostitución y trata de personas. Para combatir la problemática, es necesario un registro nacional de personas, impulsar coordinación entre Estados, generar campañas más efectivas de prevención y mayor participación del Gobierno federal.

"Jalisco tendrá que invertir muchos más recursos económicos y trabajar en generar una estrategia con la Federación para descriminalizar el estado. Los delitos de desaparición están vinculados a fenómenos mucho más grandes que el Estado de Jalisco, entonces está muy limitado. Tendría que ampliarse el paraguas, con un convenio o un acuerdo con la Federación, para descriminalizar la vida pública de Jalisco".

El especialista enfatizó en la necesidad de conformar una estrategia de seguridad con el Gobierno federal para atender varios frentes, como la desaparición, el reclutamiento, la delincuencia al interior de las familias, entre otros.

NG