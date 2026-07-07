Martes, 07 de Julio 2026

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¿Por cuáles colonias pasa el camioncito GRATIS de Guadalajara?

“Guadalajara te lleva” es un servicio de transporte público gratuito que beneficia a miles de habitantes de la zona de Huentitán y Lomas del Paraíso

Por: Osiel González Hernández

El gobernador Pablo Lemus afirmó que uno de los compromisos de su administración es garantizar un transporte digno y accesible para la ciudadanía. CORTESÍA/ Gobierno de Guadalajara

El gobernador Pablo Lemus afirmó que uno de los compromisos de su administración es garantizar un transporte digno y accesible para la ciudadanía. CORTESÍA/ Gobierno de Guadalajara

Con el objetivo de mejorar la movilidad en el norte de la ciudad, el Gobierno de Guadalajara y el Gobierno de Jalisco pusieron en marcha “Guadalajara te lleva”, un nuevo servicio de transporte público gratuito que beneficia a miles de habitantes de la zona de Huentitán y Lomas del Paraíso.

El programa inició operaciones el pasado mes de mayo con 10 camiones conectados a distintos sistemas de transporte masivo, como Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico, la Línea 1 del Tren Ligero, además de rutas alimentadoras y complementarias. Se estima que diariamente podrán trasladarse hasta 2 mil 100 usuarios sin costo alguno.

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Así es el servicio gratuito de “Guadalajara te lleva”

El sistema consta de dos rutas, Huentitán y Lomas del Paraíso, y cada una cuenta con cinco camiones. El punto de inicio de la primera se ubica en el cruce de las calles Volcán Fujiyama y Volcán Zacapu, y retorna en Francisco Estrada y Periférico; la segunda comienza en Volcán Ixtepetl y Volcán Chichonal y regresa en Federalismo y Periférico.

En cada una de las rutas están señalizadas las paradas de las unidades. Huentitán va en dirección a Periférico y Calzada Independencia, mientras que Lomas del Paraíso conectará con la estación Periférico Norte de la Línea 1 del Tren Ligero. 

En tanto, el horario de servicio es de lunes a domingo de las 5:30 a las 20:00 horas, con una frecuencia de paso de 20 minutos. 

Las autoridades señalaron que el programa tuvo una inversión de 8.1 millones de pesos y busca beneficiar a cerca de 63 mil personas de 15 colonias del norte tapatío.

 CORTESÍA/ Siteur Jalisco
 CORTESÍA/ Siteur Jalisco

¿Qué colonias tendrán acceso al transporte gratuito?

Las colonias incluidas en el servicio son:

  • Balcones de Huentitán
  • Colonia Independencia
  • Huentitán el Bajo Primera Sección
  • Huentitán el Bajo Segunda Sección
  • Infonavit Planetario
  • Josefina López de Isaac
  • Lomas del Paraíso Primera Sección
  • Lomas del Paraíso Segunda Sección
  • Lomas del Paraíso Tercera Sección
  • Lomas del Paraíso Cuarta Sección
  • Lomas del Paraíso Quinta Sección
  • Praderas del Paraíso
  • Rancho San Antonio
  • San Antonio
  • Unión de Urbanos Cetemistas

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En mayo, durante el arranque del programa, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, aseguró que este proyecto nació a partir de una solicitud vecinal realizada hace cerca de dos años y destacó que finalmente pudo concretarse gracias a la coordinación entre el municipio, el Gobierno Estatal y el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR).

Por su parte, el gobernador Pablo Lemus afirmó que uno de los compromisos de su administración es garantizar un transporte digno y accesible para la ciudadanía, resaltando que el nuevo servicio será completamente gratuito para los usuarios.

CORTESÍA/ Siteur Jalisco
CORTESÍA/ Siteur Jalisco

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