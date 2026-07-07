Con el objetivo de mejorar la movilidad en el norte de la ciudad, el Gobierno de Guadalajara y el Gobierno de Jalisco pusieron en marcha “Guadalajara te lleva”, un nuevo servicio de transporte público gratuito que beneficia a miles de habitantes de la zona de Huentitán y Lomas del Paraíso.

El programa inició operaciones el pasado mes de mayo con 10 camiones conectados a distintos sistemas de transporte masivo, como Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico, la Línea 1 del Tren Ligero, además de rutas alimentadoras y complementarias. Se estima que diariamente podrán trasladarse hasta 2 mil 100 usuarios sin costo alguno.

Así es el servicio gratuito de “Guadalajara te lleva”

El sistema consta de dos rutas, Huentitán y Lomas del Paraíso, y cada una cuenta con cinco camiones. El punto de inicio de la primera se ubica en el cruce de las calles Volcán Fujiyama y Volcán Zacapu, y retorna en Francisco Estrada y Periférico; la segunda comienza en Volcán Ixtepetl y Volcán Chichonal y regresa en Federalismo y Periférico.

En cada una de las rutas están señalizadas las paradas de las unidades. Huentitán va en dirección a Periférico y Calzada Independencia, mientras que Lomas del Paraíso conectará con la estación Periférico Norte de la Línea 1 del Tren Ligero.

En tanto, el horario de servicio es de lunes a domingo de las 5:30 a las 20:00 horas, con una frecuencia de paso de 20 minutos.

Las autoridades señalaron que el programa tuvo una inversión de 8.1 millones de pesos y busca beneficiar a cerca de 63 mil personas de 15 colonias del norte tapatío.

CORTESÍA/ Siteur Jalisco

¿Qué colonias tendrán acceso al transporte gratuito?

Las colonias incluidas en el servicio son:

Balcones de Huentitán

Colonia Independencia

Huentitán el Bajo Primera Sección

Huentitán el Bajo Segunda Sección

Infonavit Planetario

Josefina López de Isaac

Lomas del Paraíso Primera Sección

Lomas del Paraíso Segunda Sección

Lomas del Paraíso Tercera Sección

Lomas del Paraíso Cuarta Sección

Lomas del Paraíso Quinta Sección

Praderas del Paraíso

Rancho San Antonio

San Antonio

Unión de Urbanos Cetemistas

En mayo, durante el arranque del programa, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, aseguró que este proyecto nació a partir de una solicitud vecinal realizada hace cerca de dos años y destacó que finalmente pudo concretarse gracias a la coordinación entre el municipio, el Gobierno Estatal y el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR).

Por su parte, el gobernador Pablo Lemus afirmó que uno de los compromisos de su administración es garantizar un transporte digno y accesible para la ciudadanía, resaltando que el nuevo servicio será completamente gratuito para los usuarios.

CORTESÍA/ Siteur Jalisco

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