Sedeco busca fortalecer la competitividad de las empresas de Jalisco

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del Gobierno del Estado instaló hoy la Mesa de Simplificación y Digitalización en Materia de Mejora Regulatoria para seguir fortaleciendo la competitividad de Jalisco, la operación de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), y facilitar la llegada de nuevos proyectos de inversión que generen más oportunidades de empleo.

Este medio establece una alianza interinstitucional entre el sector público y el privado para construir una agenda de trabajo conjunta que contempla tres etapas: detección, simplificación y digitalización de los trámites prioritarios.

Buscan agilizar trámites y atraer nuevas inversiones

Como parte de esta estrategia, se impulsarán tres acciones clave, como reducir las barreras regulatorias de, al menos, 136 trámites gubernamentales, así como se iniciará con la simplificación de 13 trámites, identificados como los que representan una mayor carga regulatoria para las empresas, entre ellos, los que están relacionados con licencias de funcionamiento, permisos de construcción y trámites ambientales. También se iniciará la digitalización de tres trámites de alto impacto empresarial.

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"El objetivo es hacer dichos trámites más ágiles y eficientes para las personas inversionistas y las empresas, reducir tiempos y requisitos, brindar mayor certeza a quienes invierten en Jalisco y fortalecer un entorno más competitivo para el desarrollo económico del Estado", dijo la Sedeco en un comunicado.

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¿Qué acciones contempla la estrategia?

Como parte del proyecto, el Gobierno de Jalisco implementará tres medidas principales:

Reducir las barreras regulatorias en 136 trámites gubernamentales.

Simplificar 13 trámites considerados de mayor impacto para las empresas, entre ellos los relacionados con:

-Licencias de funcionamiento.

-Permisos de construcción.

-Trámites ambientales.

-Licencias de funcionamiento. -Permisos de construcción. -Trámites ambientales. Digitalizar tres trámites de alto impacto para el sector empresarial.

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