"Guadalajara Te Lleva" supera los 61 mil viajes en la zona de Huentitán

Desde que arrancó oficialmente al servicio de las y los tapatíos quienes habitan en la zona de Huentitán, el programa Guadalajara Te Lleva ha registrado un promedio de 25 mil viajes al mes, afirmó este martes el ayuntamiento de Guadalajara.

La alcaldía tapatía recordó que este programa forma parte de en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Guadalajara y el Estado, quienes pusieron en operación dos rutas totalmente gratuitas en atención a las solicitudes que, reiteradamente, habían hecho las y los habitantes de la zona.

Ayuntamiento de Guadalajara / Cortesía

Y es así que, en los primeros dos meses de operación de "Guadalajara Te Lleva", se ha logrado movilizar a 61 mil 101 personas , "cifra que refleja la alta demanda y la utilidad de este servicio para las familias de Huentitán", señaló la alcaldía en un comunicado.

Destacó que el programa beneficia a más de 45 mil personas que habitan en 15 colonias de esta zona de la ciudad y opera mediante dos rutas: Circuito Barranca y Circuito Lomas de Paraíso, facilitando el traslado de las y los usuarios hacia puntos estratégicos de conexión con el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur).

Unidades equipadas y conectividad estratégica

Estas rutas cuentan con una extensión total de 35 kilómetros y son atendidas por una flota de 10 unidades tipo Nissan Urvan, equipadas con aire acondicionado y con capacidad para 13 personas pasajeras cada una.

Ayuntamiento de Guadalajara / Cortesía

Las rutas de Guadalajara Te Lleva, recordó también, conectan con la Línea 1 del Tren Ligero, Mi Macro Periférico y Mi Macro Calzada , fortaleciendo la integración con la red de transporte público metropolitano y contribuyendo a reducir los tiempos y costos de traslado para las y los usuarios.

Movilidad como herramienta de equidad

"Con este programa, el Gobierno de Guadalajara reafirma su compromiso con una movilidad más incluyente, accesible y eficiente , acercando oportunidades de educación, empleo, salud y recreación mediante un servicio gratuito que mejora la conectividad de las comunidades con el resto de la ciudad", finalizó la alcaldía tapatía en un comunicado.

Ayuntamiento de Guadalajara / Cortesía

NG