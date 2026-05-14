¿Buscas adoptar un perro o gato? Guadalajara tiene este programa gratuito

Adoptar una mascota en Guadalajara no solo significa darle un hogar a un perro o gato rescatado, también implica cumplir con un proceso pensado para garantizar su bienestar y adaptación; actualmente, el Centro de Integración Animal Guadalajara ha logrado que decenas de animales víctimas de abandono y maltrato encuentren una nueva oportunidad con familias responsables.

Así que si buscas adoptar una mascota pero aparte darle una segunda oportunidad a animalitos que han pasado por situaciones difíciles, dicho centro es ideal para encontrar al próximo integrante de tu familia.

En lo que va de la actual administración, la Dirección de Bienestar Animal ha concretado 179 adopciones responsables, informó la jefa del Centro de Integración Animal Guadalajara, Shanty Salmerón Uribe.

¿Dónde está el Centro de Integración Animal Guadalajara para adoptar una mascota?

Las personas interesadas en adoptar deben acudir directamente al centro ubicado en Centro de Integración Animal Guadalajara, ubicado en Río Zapotlán 2, Colonia El Rosario, a un costado del Parque González Gallo , en un horario de lunes a viernes de 9:00 am a 2:00 pm. Ahí podrán conocer a los animales disponibles e iniciar el proceso correspondiente.

Como parte de los requisitos, los solicitantes deben ser mayores de edad y presentar identificación oficial vigente y comprobante de domicilio.

Posteriormente, personal especializado realiza una evaluación del entorno donde vivirá la mascota para verificar que cuente con condiciones adecuadas, como espacio suficiente y convivencia segura con otros animales.

Además, antes de concretar la adopción se lleva a cabo un periodo de adaptación de aproximadamente 10 días, en el que especialistas supervisan el comportamiento y la integración de la mascota con su nueva familia.

¿En qué condiciones están los animales en adopción?

Los animales entregados en adopción reciben vacunas, desparasitación y esterilización. En caso de cachorros que aún no tienen la edad necesaria para ser esterilizados, el centro establece el compromiso de realizar el procedimiento de forma gratuita cuando corresponda.

La dependencia también brinda seguimiento durante cuatro meses para asegurar que el animal permanezca en buenas condiciones y que el proceso de adaptación sea exitoso. Asimismo, las familias reciben orientación básica sobre cuidados y entrenamiento para fortalecer el vínculo con su nueva mascota.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía para considerar la adopción responsable como una alternativa solidaria que permita ofrecer una segunda oportunidad a perros y gatos rescatados.

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NA