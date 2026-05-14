Con el objetivo de mejorar la movilidad en el norte de la ciudad, el Gobierno de Guadalajara y el Gobierno de Jalisco pusieron en marcha “Guadalajara te lleva”, un nuevo servicio de transporte público gratuito que beneficiará a miles de habitantes de la zona de Huentitán y Lomas del Paraíso.

El programa inició operaciones el pasado miércoles con 10 camiones conectados a distintos sistemas de transporte masivo, como Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico, la Línea 1 del Tren Ligero, además de rutas alimentadoras y complementarias. Se estima que diariamente podrán trasladarse hasta 2 mil 100 usuarios sin costo alguno.

El sistema contará con dos rutas principales: Huentitán y Lomas del Paraíso, cada una integrada por cinco unidades con aire acondicionado y una frecuencia de paso aproximada de 20 minutos. El servicio estará disponible de lunes a domingo, de las 5:30 a las 20:00 horas.

La ruta Huentitán conectará hacia Periférico y Calzada Independencia, mientras que la de Lomas del Paraíso enlazará con la estación Periférico Norte de la Línea 1 del Tren Ligero. Las autoridades señalaron que el programa tuvo una inversión de 8.1 millones de pesos y busca beneficiar a cerca de 63 mil personas de 15 colonias del norte tapatío.

¿Qué colonias tendrán acceso al transporte gratuito?

Las colonias incluidas en el nuevo servicio son:

Balcones de Huentitán

Colonia Independencia

Huentitán el Bajo Primera Sección

Huentitán el Bajo Segunda Sección

Infonavit Planetario

Josefina López de Isaac

Lomas del Paraíso Primera Sección

Lomas del Paraíso Segunda Sección

Lomas del Paraíso Tercera Sección

Lomas del Paraíso Cuarta Sección

Lomas del Paraíso Quinta Sección

Praderas del Paraíso

Rancho San Antonio

San Antonio

Unión de Urbanos Cetemistas

La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, aseguró que este proyecto nació a partir de una solicitud vecinal realizada hace cerca de dos años y destacó que finalmente pudo concretarse gracias a la coordinación entre el municipio, el Gobierno Estatal y el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR).

Por su parte, el gobernador Pablo Lemus afirmó que uno de los compromisos de su administración es garantizar un transporte digno y accesible para la ciudadanía, resaltando que el nuevo servicio será completamente gratuito para los usuarios.

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