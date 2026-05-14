Con el objetivo de mejorar la movilidad en el norte de la ciudad, el Gobierno de Guadalajara y el Gobierno de Jalisco pusieron en marcha “Guadalajara te lleva”, un nuevo servicio de transporte público gratuito que beneficiará a miles de habitantes de la zona de Huentitán y Lomas del Paraíso.El programa inició operaciones el pasado miércoles con 10 camiones conectados a distintos sistemas de transporte masivo, como Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico, la Línea 1 del Tren Ligero, además de rutas alimentadoras y complementarias. Se estima que diariamente podrán trasladarse hasta 2 mil 100 usuarios sin costo alguno.El sistema contará con dos rutas principales: Huentitán y Lomas del Paraíso, cada una integrada por cinco unidades con aire acondicionado y una frecuencia de paso aproximada de 20 minutos. El servicio estará disponible de lunes a domingo, de las 5:30 a las 20:00 horas.La ruta Huentitán conectará hacia Periférico y Calzada Independencia, mientras que la de Lomas del Paraíso enlazará con la estación Periférico Norte de la Línea 1 del Tren Ligero. Las autoridades señalaron que el programa tuvo una inversión de 8.1 millones de pesos y busca beneficiar a cerca de 63 mil personas de 15 colonias del norte tapatío.Las colonias incluidas en el nuevo servicio son:La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, aseguró que este proyecto nació a partir de una solicitud vecinal realizada hace cerca de dos años y destacó que finalmente pudo concretarse gracias a la coordinación entre el municipio, el Gobierno Estatal y el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR).Por su parte, el gobernador Pablo Lemus afirmó que uno de los compromisos de su administración es garantizar un transporte digno y accesible para la ciudadanía, resaltando que el nuevo servicio será completamente gratuito para los usuarios.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA