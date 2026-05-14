Jueves, 14 de Mayo 2026

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¿Por cuáles colonias pasa el camioncito GRATIS de Guadalajara?

“Guadalajara te lleva” es un nuevo servicio de transporte público gratuito que beneficiará a miles de habitantes de la zona de Huentitán y Lomas del Paraíso

Por: Osiel González Hernández

El gobernador Pablo Lemus afirmó que uno de los compromisos de su administración es garantizar un transporte digno y accesible para la ciudadanía. CORTESÍA/ Gobierno de Guadalajara

El gobernador Pablo Lemus afirmó que uno de los compromisos de su administración es garantizar un transporte digno y accesible para la ciudadanía. CORTESÍA/ Gobierno de Guadalajara

Con el objetivo de mejorar la movilidad en el norte de la ciudad, el Gobierno de Guadalajara y el Gobierno de Jalisco pusieron en marcha “Guadalajara te lleva”, un nuevo servicio de transporte público gratuito que beneficiará a miles de habitantes de la zona de Huentitán y Lomas del Paraíso.

El programa inició operaciones el pasado  miércoles con 10 camiones conectados a distintos sistemas de transporte masivo, como Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico, la Línea 1 del Tren Ligero, además de rutas alimentadoras y complementarias. Se estima que diariamente podrán trasladarse hasta 2 mil 100 usuarios sin costo alguno.

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El sistema contará con dos rutas principales: Huentitán y Lomas del Paraíso, cada una integrada por cinco unidades con aire acondicionado y una frecuencia de paso aproximada de 20 minutos. El servicio estará disponible de lunes a domingo, de las 5:30 a las 20:00 horas.

La ruta Huentitán conectará hacia Periférico y Calzada Independencia, mientras que la de Lomas del Paraíso enlazará con la estación Periférico Norte de la Línea 1 del Tren Ligero. Las autoridades señalaron que el programa tuvo una inversión de 8.1 millones de pesos y busca beneficiar a cerca de 63 mil personas de 15 colonias del norte tapatío.

¿Qué colonias tendrán acceso al transporte gratuito?

Las colonias incluidas en el nuevo servicio son:

  • Balcones de Huentitán
  • Colonia Independencia
  • Huentitán el Bajo Primera Sección
  • Huentitán el Bajo Segunda Sección
  • Infonavit Planetario
  • Josefina López de Isaac
  • Lomas del Paraíso Primera Sección
  • Lomas del Paraíso Segunda Sección
  • Lomas del Paraíso Tercera Sección
  • Lomas del Paraíso Cuarta Sección
  • Lomas del Paraíso Quinta Sección
  • Praderas del Paraíso
  • Rancho San Antonio
  • San Antonio
  • Unión de Urbanos Cetemistas

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La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, aseguró que este proyecto nació a partir de una solicitud vecinal realizada hace cerca de dos años y destacó que finalmente pudo concretarse gracias a la coordinación entre el municipio, el Gobierno Estatal y el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR).

Por su parte, el gobernador Pablo Lemus afirmó que uno de los compromisos de su administración es garantizar un transporte digno y accesible para la ciudadanía, resaltando que el nuevo servicio será completamente gratuito para los usuarios.

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