Hace unos momentos, la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta emitió un aviso preventivo derivado de la presencia de jets de niveles bajos. Esto es una causa de la posibilidad de la presencia de mar de fondo en las playas del municipio durante los próximos días.Este tipo de fenómeno naturale puede generar oleaje elevado y corrientes de retorno, por ello se recomienda a la población y visitantes extremar precauciones al ingresar al mar. Ante esta situación, personal de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta realizará monitoreos constantes en las playas del municipio. Así mismo, las autoridades pidieron a la población seguir las indicaciones de los guardavidas y respetar la señalización de banderas de acuerdo con las restricciones que se implementen.Son condiciones marítimas que generan un oleaje largo y continuo debido a tormentas en el mar. Así mismo, las olas pueden alcanzar alturas grandes, así como se crea un aumento del nivel del mar y de marejadas. Con ello, el área de playa puede verse reducida por inundaciones.