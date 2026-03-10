Hace unos momentos, la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta emitió un aviso preventivo derivado de la presencia de jets de niveles bajos. Esto es una causa de la posibilidad de la presencia de mar de fondo en las playas del municipio durante los próximos días.

Este tipo de fenómeno naturale puede generar oleaje elevado y corrientes de retorno, por ello se recomienda a la población y visitantes extremar precauciones al ingresar al mar. Ante esta situación, personal de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta realizará monitoreos constantes en las playas del municipio. Así mismo, las autoridades pidieron a la población seguir las indicaciones de los guardavidas y respetar la señalización de banderas de acuerdo con las restricciones que se implementen.

¿Qué es el mar de fondo?

Son condiciones marítimas que generan un oleaje largo y continuo debido a tormentas en el mar. Así mismo, las olas pueden alcanzar alturas grandes, así como se crea un aumento del nivel del mar y de marejadas. Con ello, el área de playa puede verse reducida por inundaciones.

¿Qué hacer ante el mar de fondo en Puerto Vallarta?

Evita caminar en la playa

Evita nadar en el mar

Respeta las indicaciones de los salvavidas y de Protección Civil

Evita realizar deportes acuáticos

Respeta la señalización establecida

Retira palapas y mobiliario en zona de playa

Retira embarcaciones pequeñas

¿Qué hacer si el mar de fondo te jala?

Deberás mantener la calma ante la situación y realizar los siguientes pasos:

No nades contracorriente; intenta nadar en posición en paralela a la orilla

Nada en diagonal para evitar las corrientes

Llama la atención de personas salvavidas

Si te cansas de nadar, toma un descanso y flota

OB

