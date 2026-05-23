Vecinos del oriente de Tonalá se manifestaron al mediodía de este sábado en la autopista a Zapotlanejo, provocando congestionamiento vial de forma considerable en la vialidad.

Se trata de vecinos que habitan en fraccionamientos ubicados en las zonas aledañas a la autopista, quienes cerraron la vialidad debido a que retiraron rutas del transporte público en la zona oriente del municipio tonalteca.

¿Por qué se quitaron las rutas del transporte público?

La protesta provocó congestionamiento vial a la altura de los cruces de Camino a Tonalá y avenida Tonalá, con sentido hacia Tlaquepaque Centro, esto en la mencionada vialidad que permite conectar a Guadalajara con Zapotlanejo y con municipios de los Altos de Jalisco.

Según vecinos, la queja es por el retiro de rutas del transporte público. El argumento de quitar las rutas por la zona es porque volvieron a cobrar peaje a las unidades que circulaban por la zona, ya que varias de las rutas tienen sus derroteros en la autopista, la cual es de cobro y tiene casetas instaladas en puntos aledaños a los fraccionamientos.

Entre estos últimos, se encuentran zonas como Pedregal de Santa Martha, El Vado, entre otros fraccionamientos ubicados en la zona aledaña a la autopista.

Cobro de peaje; un problema que ya ha sido reclamado

El problema no es nuevo, ya que desde hace algunos años, vecinos de dichos fraccionamientos llevaron a cabo protestas para obligar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a dialogar con la concesionaria de la autopista para retirar casetas de peaje ubicadas a las salidas de los fraccionamientos.

Los vecinos cuestionaron que se les cobrara peaje por entrar y salir de sus fraccionamientos, situación que se replicó con unidades del transporte público, por lo que se llegaron a acuerdos como ofrecer alternativas viales a vecinos o dejar de cobrar.

La manifestación ha provocado la movilización de elementos de la Guardia Nacional para tratar de agilizar la movilidad y evitar mayor tráfico en la vialidad.

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OB