IDEFT firma convenio con Flex para impulsar a trabajadores de la industria

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) y la empresa de manufactura electrónica Flex firmaron un convenio de colaboración con el propósito de ampliar las oportunidades de formación y certificación laboral para trabajadores y comunidad en general. El evento de firma fue encabezado por Salvador Cosío Gaona, director general del IDEFT.

El acuerdo de colaboración representa un paso importante para la vinculación entre el sector productivo y las instituciones de formación. Con el convenio se busca apostar por la profesionalización del talento jalisciense y la preparación de personal para que esté capacitado frente a las exigencias de la industria tecnológica y manufacturera.

Además del director general del instituto, el acto protocolario contó con la participación de Verónica Gutiérrez, directora del plantel Zapopan; así como representantes de las áreas de operación de cursos, instructores y vinculación con empresas y la comunidad.

Por otro lado, en representación de Flex asistieron Carlos Alberto de la Rosa, Director Site HRBP; Víctor Zárate, Operations Trainer Manager; Daniel Guljarro, HR Generalist, además de integrantes de los equipos de Entrenamiento, Desarrollo de Talento y ERGs.

Firma de convenio entre IDEFT y Flex. ESPECIAL / IDEFT

El convenio impulsará programas de capacitación y certificación de competencias que permitan fortalecer las habilidades técnicas y profesionales de los colaboradores. Se busca que los beneficios generados alimenten a la comunidad de la industria con esquemas de formación acordes con las necesidades del mercado laboral.

La empresa Flex, que también es conocida como Flextronics, es una de las compañías más relevantes del ecosistema tecnológico y manufacturero de Jalisco. En el estado registra más de 20 mil empleados, por lo que es uno de los empleadores más grandes e importantes del sector tecnológico en la región.

En términos de ubicación, Flex cuenta con diversos campus en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) con sedes especializadas en manufactura avanzada, innovación tecnológica y cadenas globales de suministro.

Los directores de cada parte celebraron el convenio y destacaron que la alianza permitirá acercar mayores oportunidades de capacitación especializada a las y los trabajadores, fortaleciendo la competitividad de Jalisco y generando mejores condiciones de desarrollo profesional y crecimiento económico.

La IDEFT recordó que este tipo de acciones son parte de la estrategia impulsada por el gobernador Pablo Lemus Navarro para consolidar a Jalisco como líder nacional en innovación, empleo y formación de talento. El convenio también se logra gracias a la coordinación con el secretario de Educación estatal y presidente de la Junta Directiva del IDEFT, Juan Carlos Flores Miramontes.

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