Atienden derrame de químicos en zona Industrial de Guadalajara

La mañana de este sábado una fuga de peróxido de hidrógeno se registró en una empresa de productos químicos ubicada en la zona Industrial en el municipio de Guadalajara, lo que causó movilización importante de personal de emergencia.

En primera instancia, se trató del reporte de una supuesta explosión y derrame de material combustible.

Sergio Herrera, director de Operaciones de Bomberos de Guadalajara, informó que fue un reporte de emanación de gases en el cruce de la Calle 28 y la Calle 5, en la Zona Industria del municipio tapatío.

Por esa razón, brigadistas municipales se trasladaron hasta el punto donde confirmaron que se trataba de un derrame de químicos en la zona. El director de Bomberos tapatíos señaló que fue un contenedor el cual tuvo fallas en sus procesos de operación, razón por la cual se registró el derrame.

"El derrame es identificado como material de peróxido de hidrógeno el 50%. Un contenedor de 10 mil litros el cual tuvo una falla en sus procesos", dijo el servidor público.

Para evitar cualquier afectación por los químicos, el personal de bomberos actuó de inmediato para contener el incidente, utilizando el equipamiento máximo requerido en materia de seguridad para la contención del derrame.

"No tenemos personas lesionadas. Se hizo la evacuación en lo que es la zona aledaña", comentó.

La evacuación de la zona aledaña se hizo con precaución, además, de que se delimitó una zona de aislamiento de dos cuadras a la redonda, con apoyo de elementos de Seguridad Pública y Policía Vial, con el fin de facilitar las maniobras de emergencia.

Las causas continúan bajo investigación por parte de los especialistas mientras que personal de PC llevará a cabo inspecciones para determinar lo que provocó la fuga del químico.

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AO

