La Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Jalisco investiga el hallazgo y aseguramiento de hidrocarburo en el municipio de Ayotlán.

De acuerdo con la carpeta de investigación de la FGR, fueron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) hicieron del conocimiento del fiscal federal que, al realizar recorridos de seguridad y vigilancia, en las inmediaciones de una brecha del poblado El Rosario, perteneciente al municipio referido, localizaron dos torton y jaulas graneleras con hidrocarburo abandonados.

Aseguran 21 mil litros de hidrocarburo

Al hacer una revisión, las autoridades aseguraron los torton y varios contenedores con aproximadamente 21 mil litros de hidrocarburo , por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con la integración de la carpeta de investigación para resolver conforme a derecho corresponda.

Detectan más tomas clandestinas en Jalisco

Este decomiso se suma al de este martes cuando la FGR en el estado informó que habían detectado y asegurado tomas clandestinas en varios municipios de la entidad.

En total, se iniciaron cuatro carpetas de investigación por la localización de seis tomas clandestinas en los municipios de Tala, Tlajomulco de Zúñiga y Atotonilco El Alto.

Inhabilitan tomas en Tala y Tlajomulco

En el primer caso, fue personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) quienes denunciaron ante el fiscal federal en la entidad, la existencia de dos tomas clandestinas de hidrocarburo ubicadas en el kilómetro 283+613, en las inmediaciones del poblado San Isidro Mazatepec, en el municipio de Tala.

En el kilómetro 273+337 del tramo Castillo- Zapopan, en las inmediaciones del ejido Santa Anita, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, se inhabilitó una toma clandestina.

Mientras que en el tercer caso, los hechos fueron reportados en las inmediaciones del poblado San Isidro Mazatepec, en el kilómetro 283+613 del tramo Castillo Zapopan, del municipio de Tala, donde se inhabilitaron dos tomas clandestinas.

Continúan investigaciones en Atotonilco El Alto

Y finalmente, en el kilómetro 158+000 del tramo Degollado- Castillo, en las inmediaciones del poblado de Milpillas, del municipio de Atotonilco el Alto, se inhabilitó una toma clandestina.

Las tomas clandestinas se ubicaron en el poliducto Salamanca-Guadalajara, por lo que el Ministerio Público Federal (MPF) continúa con la integración de las carpetas de investigación para resolver conforme a derecho corresponda.

¿Qué hacer en caso de una toma clandestina?

Además de representar un delito, las tomas clandestinas de hidrocarburos son un riesgo grave para las personas, sus propiedades y el medio ambiente, por lo que autoridades exhortaron a la población a saber cómo identificarlas y actuar de manera segura.

Entre las señales más comunes de una posible toma clandestina se encuentran olores intensos a gasolina, hidrocarburos o gas LP; silbidos o ruidos provocados por la presión en los ductos; presencia de nubes generadas por evaporación de sustancias y ondulaciones en el aire sobre el terreno.

También pueden detectarse por chorros de líquido que brotan de la tierra, charcos de combustible o zonas con vegetación y animales muertos.

Ante cualquiera de estos indicios, las autoridades recomiendan mantenerse alejado de vapores, humos y derrames para evitar riesgos de intoxicación, incendio o explosión.

Si la persona se encuentra dentro de un vehículo encendido, se pide no acercarse al sitio, ya que el calor del motor o alguna chispa podrían provocar un incendio.

Además, se insiste en no intentar detener o contener la fuga, ni recuperar líquidos derramados, debido a que estas labores sólo deben ser realizadas por personal capacitado.

Las autoridades también advierten que en estos puntos puede haber personas realizando la extracción ilegal del hidrocarburo, por lo que acercarse podría representar un riesgo adicional.

En caso de detectar una posible toma clandestina, la ciudadanía puede reportarla de manera anónima a Petróleos Mexicanos al número 01 800 228 9660, o llamar al 911, Protección Civil, Bomberos o autoridades locales.

EE