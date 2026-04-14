Siguen hallazgos de huachicol en Jalisco; aseguran una bodega en Tototlán

En esta ocasión, la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Jalisco informó del aseguramiento de hidrocarburo robado en un inmueble ubicado en el municipio de Tototlán tras una orden de cateo otorgada por un juez de Control de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio.

En atención a una alerta de personal de Pemex (Petróleos Mexicanos) sobre la brecha Agua Caliente, del municipio referido, elementos de la Guardia Nacional localizaron una toma clandestina y una manguera que derivaba en un inmueble tipo bodega, el cual desprendía olor a hidrocarburo.

Aseguramiento de hidrocarburo robado en un inmueble ubicado en el municipio de Tototlán. FGR

Estos hechos se hicieron del conocimiento del Ministerio Público Federal (MPF), quien inició la carpeta de investigación y solicitó la diligencia de cateo para dicho inmueble, misma que fue ejecutada por la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en estrecha coordinación con peritos especializados de la institución, personal de Pemex y la Guardia Nacional.

En el sitio fue inhabilitada la manguera conectada a la toma clandestina, la cual se extendía hacia la parte posterior de la bodega. Asimismo, se aseguraron varios contenedores que almacenaban aproximadamente seis mil 528 litros de hidrocarburo.

Se aseguraron varios contenedores que almacenaban aproximadamente seis mil 528 litros de hidrocarburo. FGR

Lo asegurado fue puesto a disposición del MPF, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Apenas el lunes, personal de la FGR informó que aseguraron varios contenedores con aproximadamente 10 mil 600 litros de hidrocarburo en el camino de San Isidro con dirección al banco de Arena Los Ocotes, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

YC

