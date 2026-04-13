Aseguran más de 10 mil litros de hidrocarburo en Tlajomulco; FGR abre investigación

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su delegación en Jalisco, inició una carpeta de investigación tras el aseguramiento de más de 10 mil litros de hidrocarburo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Localizan contenedores durante recorrido de vigilancia

De acuerdo con la información oficial, elementos de la Guardia Nacional localizaron varios contenedores abandonados mientras realizaban recorridos de vigilancia y prevención del delito, luego de atender una alerta en la zona.

El hallazgo ocurrió sobre el camino a San Isidro, en dirección al banco de arena Los Ocotes, donde los agentes detectaron recipientes que, tras una inspección, contenían aproximadamente 10 mil 600 litros de petrolífero.

Combustible quedó a disposición del Ministerio Público

Tras el aseguramiento, tanto el hidrocarburo como los contenedores fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que ya integra la carpeta de investigación correspondiente para determinar responsabilidades conforme a la ley.

La FGR reiteró su compromiso en el combate a los delitos federales e hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar de forma anónima cualquier actividad ilícita relacionada con hidrocarburos, a través de líneas telefónicas y correos electrónicos habilitados las 24 horas.

YC