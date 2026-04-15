Capturan a dos hombres por transportar presunta madera ilegal en Gómez Farías

Por presuntamente transportar madera de forma ilegal en la carretera San Andrés Ixtlán – Unión de Guadalupe, en el municipio de Gómez Farías, en la región Sur del Estado, elementos de la Policía Estatal de Caminos detuvieron a dos hombres que circulaban a bordo de una camioneta tipo pick up. Fueron sorprendidos con 21 troncos.

Los policías realizaban un recorrido de vigilancia sobre la carretera cuando notaron el vehículo. Debido a la cantidad de la carga, los oficiales les marcaron el alto para realizar una inspección, conforme a los protocolos establecidos, informó la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

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Los ocupantes de la camioneta, marca Nissan con placas de circulación del Estado de Zacatecas, no pudieron acreditar la procedencia legal de los 21 troncos de madera, por lo que tanto el vehículo como la carga fueron asegurados.

Los detenidos, identificados como Eduardo ‘N’ y Ramón ‘N’ de 47 y 34 años de edad, respectivamente, fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, pues el transporte de madera de origen ilícito es un delito del fuero federal.

CORTESÍA/ Secretaría de Seguridad del Estado

Comercialización de madera obtenida de manera ilegal puede ser sancionada con cárcel

Según datos del Instituto de Información, Estadística y Geografía de Jalisco (IIEG), más del 42 por ciento de la superficie de Gómez Farías está conformada por zonas boscosas. Predominan especies como pino, fresno y encino y la Secretaría indicó que la tala ilegal de estos árboles constituye un delito ambiental.

Luego de la reforma de ley aprobada de 2023, el transporte, comercialización, distribución, compra y almacenamiento de madera y/o productos forestales maderables obtenidos de manera ilegal puede ser sancionado con hasta 16 años de prisión y de cien a tres mil días de multa. Se modificaron varios artículos del Código Penal Federal con el fin de aumentar las sanciones contra quienes atenten contra áreas naturales protegidas, zonas vegetales o cambien el uso de suelo forestal.

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