En estas vacaciones de Semana Santa y Pascua, Chapala se consolidó como uno de los municipios con mayor afluencia turística en Jalisco. De acuerdo con Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, Gobernador de Chapala, este 2026 se registraron hasta 100 mil visitantes, siendo una cifra histórica.

En tan solo un año, se incrementó alrededor del 50 % de afluencia turística, pues el pasado 2025 registró 50 mil visitantes en el municipio, lo cual refleja la calidad turística encaminada hacia la convivencia familiar.

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¿Cuáles son los atractivos principales?

Los destinos turísticos más visitados de la región son:

Lago de Chapala: principal atractivo con el 68.91 % de visitantes.

principal atractivo con el 68.91 % de visitantes. Ajijic Pueblo Mágico: durante la temporada fue un destino muy visitado debido al Viacrusis de Ajijic. Además, el Pueblo Mágico también destaca por su gastronomía.

durante la temporada fue un destino muy visitado debido al Viacrusis de Ajijic. Además, el Pueblo Mágico también destaca por su gastronomía. Juegos mecánicos en el malecón de Chapala.

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Los días en los que hubo mayor cantidad de turistas fueron precisamente los días santos; el Jueves Santo hubo cerca de 20 mil visitantes, el Viernes Santo 30 mil y el Sábado Santo 25 mil, lo cual deja entrever la gran relevancia cultural, recreativa y religiosa que hay en Chapala.

Se incrementó la seguridad

Durante Semana Santa y Pascua se activó el Operativo Alegres Vacaciones 2026 , coordinando a fuerzas municipales, estatales y federales de manera estratégica para garantizar la mayor seguridad posible durante este periodo. Asimismo, se desplegaron 7 mil elementos y tecnologías vigilantes en los destinos turísticos más concurridos.

El Gobierno Municipal trabajó de la mano de la Policía del Estado de Jalisco, además de los municipios Ixtlahuacán de los Membrillos y Jocotepec.

La recuperación de un celular robado, la detención de un vehículo reportado como robado en Zapopan y un aseguramiento por agresiones a la autoridad, fueron algunas de las acciones de seguridad más relevantes durante estos días.

Por su parte, Protección Civil brindó cerca de 130 atenciones médicas prehospitalarias, atendieron 10 accidentes de motocicleta y un incendio en una casa habitación.

El Gobierno Municipal de Chapala se asienta como uno de los sectores turísticos más importantes del estado, recalcando su compromiso en calidad de turismo, reflejando el fortalecimiento del destino, y brindando diferentes experiencias culturares, actividades recreativas que fomentan la convivencia familiar.

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