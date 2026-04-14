Detienen a dos presuntos ladrones por más de 10 asaltos en Guadalajara y Tonalá

Elementos de la Policía Metropolitana (Metropol) detuvieron a dos presuntos asaltantes en hechos distintos y quienes aparentemente están relacionados con más de 10 asaltos a tiendas de conveniencia en Guadalajara y Tonalá en los últimos meses. La captura se logró gracias a la comunicación constante que se mantiene con personal de estos establecimientos.

La corporación ya contaba con información sobre las características de los sujetos, uno de los cuales cuenta con orden de aprehensión. Uno de ellos frecuentaba la colonia Penal, en Guadalajara, por lo que Metropol implementó un operativo de vigilancia, labores que rindieron frutos en el cruce de las calles Castellanos y Tapia y Álvaro Obregón, donde observaron un hombre que consumía lo que parecía ser crystal.

Al ahora detenido, identificado como Fernando 'N' de 30 años, le aseguraron 10 envoltorios con la presunta droga y se confirmó que contaba con una orden de aprehensión vigente por robo desde febrero de 2025.

La segunda captura se llevó a cabo en la colonia Hernández Romo, al oriente de la capital jalisciense. El detenido, identificado como Marcos 'N' de 31 años, fue sorprendido en el cruce de las calles Valentín Gómez Farías y Antonio Tello. Llevaba consigo lo que aparentaba ser una pipa y al notar la presencia de los elementos de la Policía Metropolitana intentó huir del lugar, pero fue detenido por los uniformados.

Al sujeto también le aseguraron 20 envoltorios con material granulado con las características del crystal y verificaron que cumplía con las características proporcionadas de quien presuntamente habría asaltado varias tiendas de conveniencia en Guadalajara y Tonalá.

Ambos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal y se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes.

YC

