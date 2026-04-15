Estas son las mejores tortillerías en Guadalajara, según calificaciones de Google

Tanto la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) lanzaron un mensaje a través de los comunicados de prensa difundidos por el Gobierno de México para asegurar que no existe un incremento en el costo del maíz en grano ni de la harina que justifique un alza en el precio de la tortilla, en sus dos presentaciones esenciales. Esto luego de que se difundiera la subida de precios en este producto central de la gastronomía mexicana.

El precio de la tortilla ha sido un marcador histórico para determinar el estado del bolsillo de las familias en Jalisco y en todo México. Las variaciones al alza pueden provocar gastos imprevistos en el consumo alimentario diario de los jaliscienses y mexicanos. No obstante, el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla sigue operando con total normalidad y respaldo gubernamental. Este pacto, firmado por las principales empresas harineras del país, garantiza que los precios se mantengan estables e incluso bajen gradualmente según las condiciones del mercado. Por ello, según las autoridades, no hay excusa técnica ni económica para que tu tortillería de confianza te cobre un solo peso extra.

Para evitar que los comerciantes "se pasen de vivos" aprovechando el ruido mediático y la confusión, la Profeco activó un operativo nacional de verificación. A través del reconocido programa Quién es Quién en los Precios, los inspectores están monitoreando en tiempo real más de 600 tortillerías en diversas ciudades. El objetivo de esta movilización es claro: sancionar cualquier aumento injustificado y verificar rigurosamente que las básculas estén calibradas para entregarte kilos de a kilo.

Esta rápida intervención gubernamental responde a la urgencia de proteger tu poder adquisitivo frente a rumores malintencionados que circulan en internet. La tortilla no es un lujo, es el pilar indiscutible de la dieta mexicana, y cualquier variación impacta severamente la economía de millones de hogares. Las autoridades han sido sumamente enfáticas al respecto: no se tolerarán incrementos basados en meras especulaciones.

Las mejores tortillerías en Guadalajara

Con motivo de la plática respecto a la tortilla, te mostramos un listado con las mejores tortillerías de acuerdo con las calificaciones que usuarios de la plataforma de Google han ido evaluando. Para ello, hemos seleccionado aquellas que destaquen más en las principales zonas de Guadalajara. A continuación, el listado.

Tortillería Mexicaltzingo. Cal. 4.6

Epigmenio González 1089, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal.

Lunes a viernes de 07:00 a 16:00 horas y sábados de 7:00 a 14:00 horas

Lalo's Tortillas de Maíz. Cal. 4.3

C. Garibaldi 1344, Villaseñor, 44200 Guadalajara, Jal.

Lunes a sábado de 06:00 a 16:00 horas y domingo 06:00 a 14:30 horas

Tortillas de harina estilo Sonora. Cal. 4.3

Cl. Sarcofago 245-B, 45100 Zapopan, Jal.

Lunes a sábado de 10:00 a 17:00 horas y sábados de 10:00 a 15:00 horas

Tortillería y Molino 100% Maíz Tepeyac. Cal. 4.5

Cl. Sarcofago 432-C TORTILLERIA TEPEYAC, Tepeyac, 45150 Zapopan, Jal.

Lunes a sábado de 07:00 a 14:30 horas y domingo de 07:00 a 12:30 horas

Tortillería Atemajac. Cal. 4.8

Mercado Atemajac, Av. Atemajac Local 278, Atemajac del Valle, 45190 Zapopan, Jal.

Todos los días de 06:00 a 15:00 horas

Tortillería Aries San Juan Bosco. Cal. 4.4

C. Industria 1423-A, San Juan Bosco, 44730 Guadalajara, Jal.

Todos los días de 06:00 a 15:00 horas

Tortillería Hernández Cal- 4.7

Av Rosario Castellanos 2330, Jardines de La Cruz, 44950 Guadalajara, Jal.

Todos los días de 03:00 horas a 18:00 horas

Tortillería Santo Toribio. Cal. 4.8

Ferrería 1291-A, Alamo Industrial, 44490 Guadalajara, Jal.

Lunes y martes de 06:00 a 16:30 horas, miércoles a sábado de 06:00 a 17:00 horas y domingo de 06:00 a 14:00 horas

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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