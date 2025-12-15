Este lunes quedó oficialmente inaugurada la línea 4 del Tren Ligero, comenzando operaciones al público a las 13:00 horas, y cerrando operaciones a las 21:00 horas.

Desde hoy lunes y hasta el próximo 31 de diciembre la Línea 4 del Tren Ligero será gratuita, y de acuerdo con el director del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (Siteur), Amílcar López, durante sus primeras semanas de operaciones esta línea del Tren tendrán diferentes horarios, y se irán ajustando hasta su operación con costo a partir del 01 de enero de 2026.

"Es importante recordar a la ciudadanía que cerraremos operaciones a las 9:0 de la noche durante esta primera semana. Es decir, tendremos a partir del martes un horario de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche. Y esto se va a ir ajustando conforme vayamos continuando la operación en la segunda semana. Los horarios los vamos a estar adaptando durante estos 15 días", explicó Amilcar Lopez.

A partir del 01 de enero, señaló el director del Siteur, la intención es que el horario oficial de operaciones sea de las 4:30 horas a las 10 de la noche. "En las redes sociales se estará avisando del tema de los horarios, a través de Facebook, X, Telegram e Instagram, en @SITEURJAL", añadió.

La Línea 4 del Tren Ligero se compone, inicialmente, de ocho estaciones: Tlajomulco Centro, CUTLAJO, Lomas del Sur, El Cuervo, Concepción del Valle, Real del Valle, Jalisco 200 Años y Las Juntas.

Se pretende que, una vez que el Gobierno Federal asigne los recursos correspondientes, se construya una estación más en la colonia Artesanos, que será denominada estación "Acueducto", a solicitud de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en su visita a Jalisco en diciembre de 2024, y a petición de la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez.

Se prevé que la Línea 4 del Tren Ligero movilice diariamente a 106 mil personas en promedio, gracias no solo a sus vagones de tren, sino a la operación de cinco rutas alimentadoras (que al conectar con el tren ofrecerán un 50% de descuento en el cobro del pasaje) que beneficiarán a más de 150 colonias en todo su recorrido. Las rutas alimentadoras serán las siguientes:

TAMBIÉN LEE: Rutas de camiones que presentan retrasos en sus derroteros HOY en la ZMG

Alimentadora A01: Su punto de partida será el Centro de Tlajomulco y conectará con la plaza principal del municipio.

Alimentadora A02: Saldrá también de Tlajomulco Centro y se dirigirá al fraccionamiento Renaceres, el cual está a una distancia más lejana de la Línea 4.

Alimentadora A03: Irá de la estación Concepción del Valle hacia la zona de Chulavista, una de las más pobladas.

Alimentadora A04: Partirá de la estación Real del Valle, ubicada sobre la avenida Adolf Horn, con rumbo a la zona de Arvento.

Alimentadora A05: Su origen será la estación Jalisco 200 Años y se dirigirá a los Dos Templos, en la zona Centro de Guadalajara.

YC