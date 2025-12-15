Este lunes quedó oficialmente inaugurada la línea 4 del Tren Ligero, comenzando operaciones al público a las 13:00 horas, y cerrando operaciones a las 21:00 horas.Desde hoy lunes y hasta el próximo 31 de diciembre la Línea 4 del Tren Ligero será gratuita, y de acuerdo con el director del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (Siteur), Amílcar López, durante sus primeras semanas de operaciones esta línea del Tren tendrán diferentes horarios, y se irán ajustando hasta su operación con costo a partir del 01 de enero de 2026."Es importante recordar a la ciudadanía que cerraremos operaciones a las 9:0 de la noche durante esta primera semana. Es decir, tendremos a partir del martes un horario de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche. Y esto se va a ir ajustando conforme vayamos continuando la operación en la segunda semana. Los horarios los vamos a estar adaptando durante estos 15 días", explicó Amilcar Lopez.A partir del 01 de enero, señaló el director del Siteur, la intención es que el horario oficial de operaciones sea de las 4:30 horas a las 10 de la noche. "En las redes sociales se estará avisando del tema de los horarios, a través de Facebook, X, Telegram e Instagram, en @SITEURJAL", añadió.La Línea 4 del Tren Ligero se compone, inicialmente, de ocho estaciones: Tlajomulco Centro, CUTLAJO, Lomas del Sur, El Cuervo, Concepción del Valle, Real del Valle, Jalisco 200 Años y Las Juntas.Se pretende que, una vez que el Gobierno Federal asigne los recursos correspondientes, se construya una estación más en la colonia Artesanos, que será denominada estación "Acueducto", a solicitud de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en su visita a Jalisco en diciembre de 2024, y a petición de la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez.Se prevé que la Línea 4 del Tren Ligero movilice diariamente a 106 mil personas en promedio, gracias no solo a sus vagones de tren, sino a la operación de cinco rutas alimentadoras (que al conectar con el tren ofrecerán un 50% de descuento en el cobro del pasaje) que beneficiarán a más de 150 colonias en todo su recorrido. Las rutas alimentadoras serán las siguientes:Alimentadora A01: Su punto de partida será el Centro de Tlajomulco y conectará con la plaza principal del municipio.Alimentadora A02: Saldrá también de Tlajomulco Centro y se dirigirá al fraccionamiento Renaceres, el cual está a una distancia más lejana de la Línea 4.Alimentadora A03: Irá de la estación Concepción del Valle hacia la zona de Chulavista, una de las más pobladas.Alimentadora A04: Partirá de la estación Real del Valle, ubicada sobre la avenida Adolf Horn, con rumbo a la zona de Arvento.Alimentadora A05: Su origen será la estación Jalisco 200 Años y se dirigirá a los Dos Templos, en la zona Centro de Guadalajara. YC