Avalan en comisiones Ley de Ingresos y Presupuesto 2026 de Jalisco

La Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco avaló la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el año 2026.

En ambos casos, fueron 9 votos a favor —de Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, Hagamos, PT y Partido Verde— y 4 en contra; de Morena, Futuro y Alejandro Puerto.

Se ratifican las reasignaciones por 1.143 millones de pesos que se suman al proyecto original, por lo que, en total, habría ingresos y gastos por más de 182 mil 692 mdp.

La diputada Gabriela Cárdenas aseguró que, con los incrementos, se beneficia al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que tendrá un aumento de 50 mdp.

"Fortalecer a Ciencias Forenses. Vamos a generar infraestructura en las regiones para poder atender este tema en cada una de las zonas. El fortalecimiento a la parte de atención a víctimas, a la Vicefiscalía, todo lo que tiene que ver de manera integral y transversal. Se fortalece el presupuesto".

Pese al voto en contra, Tonantzin Cárdenas, de Futuro, señala que deberá utilizarse el recurso en Ciencias Forenses para todo el Estado.

"Que se descentralice, es lo que estaremos vigilando desde acá, que ese recurso no quede solamente en el Área Metropolitana de Guadalajara o en el Centro, sino que pueda destinarse a la profesionalización del personal, infraestructura y de recursos materiales".

El coordinador morenista, Miguel de la Rosa, justifica la decisión de votar en contra al señalar que no se consideran 5 mil millones de pesos extra para el Ejecutivo estatal.

"No está estimando la iniciativa de Ley de Ingresos el presupuesto real que la Federación le asignó a Jalisco, están dejando fuera casi 5 mil mdp, entonces, esto está quedando a libre disposición del Ejecutivo del Estado y nosotros pensamos que debió haberse integrado a la iniciativa para que fuese el Congreso y no el Ejecutivo que determinara su destino".

Entre algunas reasignaciones que se proponen, está para la agenda de personas desaparecidas: 50 millones de pesos para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, 22 millones más para la Comisión Estatal de Búsqueda; 10 mdp para la Vicefiscalía especial en Personas Desaparecidas, aunque esta instancia tendría 9 mdp menos que en 2025, según la propuesta original, por lo que solo habría 1 millón más.

El subsidio para transportistas será de 777.3 mdp y tuvo una reasignación debido a la reducción de recursos para el mantenimiento de radares de foto infracción.

MF