SICT habilitará unidades de apoyo en carreteras libres durante Semana Santa y Pascua

Para hacer de unas vacaciones seguras por la red carretera en Jalisco a cargo del Gobierno Federal, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dispondrá de 14 unidades de apoyo vial en las carreteras libres de peaje, las que brindarán ayuda a los conductores que lo necesiten en cuanto a ponchadura de llantas, pase de corriente de batería, remolque de vehículos e información turística del 27 de marzo al 12 de abril .

Las unidades de apoyo serán identificables con lonas; recorrerán los dos mil 160 kilómetros de carreteras libres a cargo de la SICT en la entidad y personal de obras públicas de la dependencia federal serán los encargados de brindar la ayuda.

En tanto, se recomienda respetar los señalamientos y límites de velocidad , verificar con anticipación el estado mecánico del vehículo, especialmente la presión de llantas y los niveles de combustible, agua y líquido de frenos, así como no utilizar el celular al conducir y evitar hacerlo en estado de fatiga o bajo la influencia del alcohol o alguna otra sustancia.

Por su parte, desde el Gobierno de Jalisco también se prepara un operativo de prevención para garantizar la seguridad de los conductores en las carreteras del estado. Durante esta temporada vacacional, los percances carreteros son más frecuentes.

El Estado implementará un operativo especial de supervisión de actividades vacacionales con más de 10 mil elementos en todo Jalisco . También participarán uniformados de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano en labores de patrullaje en el Área Metropolitana de Guadalajara, Pueblos Mágicos, eventos religiosos y otras ciudades de interés.

ESPECIAL/ SICT.

SV