Pensión Bienestar 30-64 Años: ¿Quiénes deben registrarse del 23 al 26 de marzo?

El registro para la Pensión Bienestar dirigida a personas con discapacidad de entre 30 y 64 años arranca este lunes en gran parte del país. Si planeas inscribirte y aún no sabes cuándo te corresponde, el proceso se organiza por orden alfabético según la inicial de tu primer apellido y se llevará a cabo del 23 al 27 de marzo de 2026. Este apoyo otorga tres mil 300 pesos bimestrales.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario oficial para esta etapa de inscripciones, así como los lineamientos generales del programa. El trámite deberá realizarse en los Módulos de Bienestar asignados, respetando el día que corresponde a cada letra.

Calendario de registro de la Pensión Bienestar del 23 al 27 de marzo

Así queda la distribución de registro durante la semana:

Lunes 23 de marzo podrán acudir personas cuyos apellidos inicien con A, B y C.

Martes 24 será el turno de las letras D, E, F, G y H.

Miércoles 25 se contemplan apellidos con I, J, K, L y M.

Jueves 26 corresponde a N, Ñ, O, P, Q y R.

Viernes 27 podrán registrarse quienes tengan apellidos que comiencen con S, T, U, V, W, X, Y y Z.

Entre los apellidos más comunes que se registrarán durante estos días se encuentran, por ejemplo, Aguilar, Álvarez, Bautista, Bravo, Cruz, Castillo, Díaz, Estrada, García, González, Hernández, López, Martínez, Moreno, Navarro, Ortiz, Pérez, Rodríguez, Sánchez, Torres, Vázquez y Zúñiga, entre muchos otros.

¿Cuáles son los documentos que deben presentar durante el registro?

Para completar el trámite, las y los solicitantes deben presentar en original y copia los siguientes documentos: acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP certificada, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y un certificado o constancia médica que acredite discapacidad permanente, emitido por una institución pública de salud.

Es importante acudir el día asignado para evitar contratiempos y asegurar el registro dentro de este periodo.

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