Identifican autodefensas michoacanas en Jilotlán de los Dolores

Este jueves en rueda de prensa semanal de seguridad, Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad del Estado dio a conocer que se identificaron a supuestos integrantes de autodefensas de Michoacán en territorio jalisciense, específicamente en el municipio de Jilotlán de los Dolores.

Explicó que todo comenzó semanas atrás, cuando elementos de la Secretaría retiraban un vehículo calcinado en un punto del municipio. Durante el operativo, detectaron un “punto de control” con varias unidades; al acercarse, confirmaron que no se trataba de policías municipales ni estatales, sino de agentes comunitarios.

"Se hacían llamar policías comunitarios. Observaron que, aproximadamente a 200 metros, en los cerros, había varias fortificaciones con gente armada ; solicitaron apoyo y fue entonces cuando subieron al cerro y desmantelaron todos estos campamentos improvisados, que eran parte de la gente que estaba cuidando ahí. Y nos dimos cuenta de que no necesariamente eran policías; pudiéramos llamarles autodefensas, aunque se supone que las autodefensas ya no existen", explicó Juan Pablo Hernández.

Esto porque, dijo el secretario, así se hicieron llamar las mismas personas, quienes además se identificaron como oriundas de Tepalcatepec, y quienes además "tenían unas camionetas balizadas con la frase 'Guardia Civil'", pero no eran de la Policía Estatal de Michoacán.

"Obviamente cuando tuvimos la coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán desconocieron esas unidades. Entonces eso nos llevó a establecer el convenio con el Estado de Michoacán para poder intervenir ese punto y todos los límites estatales entre Michoacán y Jalisco , y ahorita lo tenemos de manera permanente", afirmó el secretario.

Lo anterior además, recordó, porque la propia alcaldesa de Jilotlán de los Dolores, había denunciado la incursión de vehículos con gente armada, quienes presumen, se pudiera tratar de las mismas "autodefensas", señaló el comisario.

Justamente el pasado lunes el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reiteró un llamado a la presidenta municipal de Tepalcatepec, Maricela Rangel López, luego de que precisamente se reportara la presencia de elementos que, hasta ese momento, habían sido identificados como de su Policía Municipal, en el municipio de Jilotlán de los Dolores.

A partir de ello es que, afirmó, tanto elementos de las comisarías estatales como de las fiscalías de ambos estados, se hicieron presentes en esta zona de la denominada "tierra caliente", a fin de ratificar los límites entre las entidades, "para que cada una lleve a cabo sus propias acciones de seguridad".

Por lo menos desde 2020 se tiene documentada la presencia de grupos de autodefensa en Tepalcatepec, convocados por Juan José Farías Álvarez, "El Abuelo", "a fin de combatir al Cartel Nueva Generación", pero hasta ahora, no se había documentado su entrada a Jalisco.

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Desde 2014, bajo la administración de Aristóteles Sandoval, ex gobernador de Jalisco hoy fallecido, se había negado la entrada de autodefensas a la Entidad, aunque entonces se reconocía que "sólo hubo un caso en una comunidad llamada La Loma, que colinda con Michoacán", donde el río era la línea fronteriza, pero entonces las autoridades estatales la dispersaron.

El caso, afirmó entonces Sandoval Díaz, se relacionaba con hombres oriundos de Jalisco que cruzaban a Michoacán a ser parte de las autodefensas, "pero cuando regresaban a sus casas a Jalisco lo hacían sin armas".

"El fiscal del estado les dejó en claro que aunque fuera ruta de paso ahí no se iba a permitir estos grupos e iba a haber detenciones, a lo cual hubo acuerdo y por ello Jalisco no ha tenido este problema”, afirmó en marzo de 2014 Aristóteles Sandoval.

YC