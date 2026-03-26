El municipio de Bolaños será el primero en todo Jalisco que cambiará su régimen de gobierno.

Esto se da luego que el Congreso del Estado aprobó el decreto mediante el cual, se avala el cambio de régimen de gobierno en el municipio de Bolaños para que sea el primero en la entidad que elija a sus autoridades por un sistema de usos y costumbres.

Con esto, se deja a un lado el modelo basado en partidos políticos ya que se excluye la postulación e intervención de partidos políticos exclusivamente para dicho municipio en el proceso electoral 2026 – 2027.

Sin embargo, esto no implica que haya cambios en la organización del municipio, explicó la diputada de Movimiento Ciudadano, Verónica Jiménez.

"Por primera vez un municipio con mayoría indígena en su población elegirá a la autoridad municipal de acuerdo a sus usos y costumbres, esto no cambia el sistema de administración y en esto hemos sido muy claros, es importante que la población del municipio entienda que los alcances de este decreto, que se desprende de una sentencia, en ningún caso muta su organización administrativa y vida institucional, esta seguirá siendo como hasta ahora se lleva a cabo".

Además, se buscan mantener acciones afirmativas con el fin de respetar el actual decreto, esto para facilitar la inclusión de mujeres, personas con discapacidad, población de la diversidad sexual, así como inclusión y respeto a la ciudadanía mestiza dentro del municipio, el cual se estima que representa alrededor del 40% de la población de Bolaños.

La elección del ayuntamiento de Bolaños con el nuevo sistema sería el 5 de septiembre de 2027 y las nuevas autoridades entrarán en funciones el 1 de octubre del mismo año.

Pese al decreto, todavía hay dos impugnaciones que fueron presentadas ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de que Bolaños migre al sistema de usos y costumbres, por lo que deberán resolverse.

MF