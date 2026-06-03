SICT arranca trabajos de rehabilitación en carretera federal 70, entre Ameca y Mascota

La titular en Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), María Padilla Romo, dio a conocer este miércoles el inicio de los trabajos de conservación periódica en la carretera federal 70, Guadalajara-Puerto Vallarta libre.

Los trabajos, dijo, se llevarán a cabo en el tramo de Ameca a Mascota, con una inversión que supera los 114 millones de pesos .

La funcionaria detalló que serán cuatro tramos los que sean rehabilitados en esta intervención, con lo cual se beneficiará principalmente a las y los habitantes de los municipios de Atenguillo, Talpa de Allende y Mascota, al brindar una mayor seguridad a las personas quienes utilizan esta vía federal.

Las obras iniciaron entre el km 98+000 al 117+000, en tramos aislados, incluyendo acciones de renivelación y riego de sello, y en los próximos días se iniciarán trabajos de fresado y carpeta del km 0+000 al 4+000; del 8+500 al 26+000 y del 70+000 al 98+000.

Dado que la carretera federal 70 en el tramo de Ameca a Mascota está constituida por un solo cuerpo con 2 carriles (uno por sentido), de acuerdo con la SICT, se trabajará primero un solo carril para dejar paso siempre por el otro , y así garantizar el tránsito vehicular.

Al respecto de estas acciones, María Padilla Romo, destacó que "es de gran interés para esta Secretaría, la rehabilitación de la carretera Ameca-Mascota, toda vez que este tramo se encuentra entre los que presentan mayor deterioro de la red carretera en la Entidad".

El Centro SICT Jalisco tiene programado concluir estas obras en octubre próximo, dependiendo de que así lo permitan las condiciones climáticas que se presenten.

"El Centro SICT Jalisco recomienda a los usuarios de la carretera federal 70, transitar con precaución y en todo momento respetar los señalamientos de protección de obra y los límites de velocidad, por su seguridad y la de los demás", finalizó la Secretaría en un comunicado.

SV