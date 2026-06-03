El nuevo patio donde los taxis de plataforma podrán recoger a personas pasajeras del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, ubicado sobre la Carretera a Chapala, avanza en tiempo y forma , y este miércoles autoridades estatales y federales acudieron este espacio para supervisar la obra a punto de concluir.

A la visita acudieron autoridades de la Secretaría de Transporte (Setran), y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) Jalisco, quienes realizaron un recorrido por el patio contiguo a la terminal aérea, la cual tendrá poco más de 60 cajones para los vehículos de plataformas , baños, seguridad las 24 horas, servicio de internet y un área de espera techada junto a la bahía de ascenso de pasajeros.

Diego Monraz Villaseñor, Secretario de la Setran, en compañía de María Padilla Romo, Directora General Centro de la SICT Jalisco, revisaron las condiciones de operación del espacio, las facilidades para las y los usuarios y el tiempo de traslado desde la terminal hasta el punto de abordaje, que se estimó entre ocho y diez minutos.

¿Qué plataformas podrán operar?

Se espera que una vez puesto en marcha, se cuente con unidades que recogerán a las personas interesadas en tomar algún vehículo de plataforma, exclusivamente de Didi, Uber o InDrive (únicas plataformas con permiso para operar en la Entidad) para llevarlas posteriormente a este espacio.

Fue en marzo pasado cuando la Setran presentó el plan para la construcción de un patio de ascenso que permitirá acceder al servicio de forma segura, cómoda y ágil, cerca de la terminal aérea, ya que la legislación federal no permite hacerlo directamente desde el Aeropuerto de Guadalajara.

Una vez terminado el espacio, se realizará una prueba piloto con conductores de diversas agrupaciones para afinar la operación del mismo.

Los socios conductores de los vehículos de plataforma, podrán ingresar al patio tras presentar la aplicación activa en su celular. A dicho espacio no podrán acceder los taxis , finalizó la Setran al respecto de los resultados de esta visita.

NG