SICT anuncia obras en carreteras a Tepic y Chapala

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) mediante el Centro Jalisco informó que la próxima semana iniciarán trabajos de conservación periódica en las carreteras federales Guadalajara-Tepic y Guadalajara-Chapala.

En la primera vía, que es la carretera Guadalajara-Tepic, los trabajos de la SICT abarcarán del kilómetro 12+500 al 25+500, esto en ambos sentidos de circulación y del tramo ubicado del Tecnology Park al entronque Ameca. Las obras incluirán renivelaciones y microcarpeta.

En cuanto a la carretera Guadalajara-Chapala, la SICT realizará obras en los carriles con sentido hacia Chapala, del kilómetro 16+600 al 25+800, entre el entronque a El Salto y el entronque a Santa Rosa. Las obras consistirán en la colocación de microaglomerado sobre la cinta asfáltica.

María Padilla Romo, directora general del Centro SICT Jalisco, señaló que ambos tramos carreteros se encuentran en la salida de la Zona Metropolitana de Guadalajara y son parte de las carreteras que conducen a lugares turísticos, por lo que el beneficio social será muy importante para la población local y para los turistas que visiten el Estado de cara a la Copa Mundial 2026.

El Centro SICT Jalisco prevé concluir ambas obras en el mes de mayo próximo, previo a la cita futbolística.

Debido que ambos tramos son altamente transitados, el Centro SICT Jalisco recomienda a los usuarios considerar mayor tiempo para sus traslados y extremar precauciones al conducir, para evitar accidentes.

YC

