Bajo la alianza establecida entre Intermoda (IM), en su edición 84, y la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, este viernes 23 de enero se hizo entrega de los sellos Hecho en México a marcas pertenecientes a la industria de la moda.

El certificado tiene como objetivo principal impulsar a los fabricantes, expositores, ensambladores y proveedores mexicanos, así como identificar los productos fabricados en territorio nacional.

En el evento estuvieron presentes el presidente de Intermoda, Jorge Castellanos Vázquez, y la maestra Adilene Navarro, coordinadora del Corredor Económico del Bienestar de Jalisco.

En entrevista para este medio, Adilene Navarro destacó la importancia y relevancia de los productos nacionales en la actualidad, y subrayó que gracias a estos distintivos se puede dar mayor visibilidad a las marcas mexicanas y beneficiar las ventas de sus productos.

Por su parte, Jorge Castellanos expresó que es un orgullo para Intermoda ser considerada como plataforma para apoyar a los comerciantes que inician en la industria de la moda, mediante esta exposición anual que impulsa la proyección de sus marcas.

Asimismo, destacó que Intermoda busca ser punta de lanza para representar a México con productos “Al Estilo Jalisco”, que aporten al fortalecimiento de la economía nacional.

Los certificados “Hecho en México” se entregaron a los siguientes emprendedores de la región Occidente del país:

Calzado Nómadas

Playeras y Más

Diego Torreblanca

Joyería y Artículos de Plata

Gamaliel Feliciano

Manufactura Five Star

Botas Establo

Julián González

El auge del nearshoring posiciona a México como un hub textil clave frente a la competencia asiática

La entrega de estos certificados ocurre en un momento coyuntural donde México se consolida como un destino estratégico para el nearshoring. Según análisis recientes sobre la industria textil, el país se encuentra en una posición privilegiada para capitalizar la reconfiguración de las cadenas de suministro globales, atrayendo inversiones que buscan proximidad con el mercado estadounidense.

Se proyecta que esta tendencia no solo impulse las exportaciones, sino que también fortalezca la infraestructura productiva en regiones como el Occidente y el Bajío, reduciendo la dependencia de manufacturas asiáticas.

Industria de la moda en México: valor actual y crecimiento proyectado

La relevancia de impulsar a las marcas nacionales se sustenta en el peso económico del sector. Datos recientes indican que la industria de la moda en México alcanzó un valor aproximado de 29 mil millones de dólares hacia finales de 2024, con una proyección de crecimiento anual compuesto cercana al 4.9% para el periodo 2025-2034.

Estas cifras, respaldadas por organismos como la CANAIVE e INEGI, subrayan que el sector no solo es un generador de identidad cultural, sino un pilar robusto del Producto Interno Bruto manufacturero.

