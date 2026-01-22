Ampliarían subsidio por alza en tarifa de transporte público

El secretario de Hacienda del Estado, Luis García, indicó que proyectan una bolsa de 1,600 millones de pesos para cubrir el subsidio por el aumento a la tarifa del transporte público, que pasará de $9.50 a $14 pesos a partir del 1 de abril.

El funcionario estatal explicó que la bolsa podría ampliarse si así se requiere:

"Tenemos preparados para atender aproximadamente un presupuesto de 1,600 millones de pesos. El presupuesto está diseñado para atender el subsidio que se va a dar. Si es necesario, hacer una ampliación, la haremos".

De acuerdo con el presupuesto de Egresos del Estado para 2026, se aprobaron al menos 777 millones de pesos para el subsidio del transporte público, los cuales saldrán del Fideicomiso de Administración para la Mejora de la Seguridad Vial, que se integra con los recursos captados vía las fotomultas.

Posteriormente, el gobernador anunció que se destinarían mil 200 millones de pesos, por lo que la cifra ya aumentó a 1,600 mdp. Al respecto, Luis García Sotelo, rechazó que parte de los recursos que se usarán dependan de la aplicación de fotomultas.

Previamente, el Gobierno de Jalisco confirmó que el pago por cada tarjeta Al Estilo Jalisco será de 5.45 pesos mensuales, de acuerdo con lo establecido en la licitación, había informado el secretario de Administración, Rafael Orendain.

"Cada tarjeta activa tiene un costo para el estado de 5.45 pesos mensuales. El costo es por todo el volumen de tarjetas que se pueden utilizar y resulta realmente cómodo e interesante, incluso por debajo de los precios de mercado".

Durante la primera etapa, hasta el mes de marzo, se estarán entregando 1.5 millones de tarjetas, por las que se pagarían poco más de 8 millones de pesos al mes. Para el resto del año, se espera llegar a 3 millones de tarjetas, por lo que el monto se duplicaría y, de forma anual, alcanzaría 196 millones de pesos, según cálculos basados en datos del Gobierno estatal.

