Limpian de “coyotes” los juzgados laborales de Jalisco

Hace unos años los juzgados laborales de Jalisco estaban repletos de “coyotes” o pseudoabogados que ofrecían sus servicios a los trabajadores.

Actualmente. han disminuido de manera importante. Al caminar por la Centro de Conciliación Laboral y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, se ven mucho menos de los que había en años anteriores.

La disminución se debe en parte a que hubo una campaña muy importante por parte de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y del Centro de Conciliación Laboral para que los trabajadores se acerquen a las oficinas y accedan a los servicios que son gratuitos.

“De que no se dejen engañar y que les sale más barato y les da mejor servicio la atención profesional que oferta la Secretaría del Trabajo a través del Centro de Conciliación y a través de la Procuraduría”, afirmó Ricardo Barbosa, secretario del Trabajo.

No obstante el funcionario reconoce que no se han erradicado totalmente pero sí ha servido la campaña informativa para los trabajadores.

Los “coyotes” ofrecen sus servicios a los trabajadores a cambio de un cobro del 30 por ciento de lo recuperado por lo que una parte importante del finiquito del trabajador se lo quedan estas personas.

Los llamados “coyotes” se ubican desde la calzada Independencia hasta afuera de la Junta de Conciliación y Arbitraje ubicada en calzada de Las Palmas. Ellos les ofrecen “asesoría” para resolver su caso y aunque no les piden dinero por adelantado, les advierten que, una vez que lo resuelvan, les cobrarán el 30% de lo que les den por su despido injustificado o el caso que lleven.