Sábado, 24 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Agilizan resolución de juicios laborales en Jalisco

El secretario Ricardo Barbosa reporta un abatimiento histórico del rezago y consolida un nuevo modelo de justicia laboral más rápido y accesible

Por: El Informador

El secretario Ricardo Barbosa (centro) asegura que la atención laboral pública es ahora más barata y eficaz. EL INFORMADOR/A. Navarro

El secretario Ricardo Barbosa (centro) asegura que la atención laboral pública es ahora más barata y eficaz. EL INFORMADOR/A. Navarro

Después de años en los que los juicios laborales en Jalisco se convirtieron en sinónimo de retraso, desgaste y litigios interminables, Jalisco comienza a cambiar esa narrativa y durante el último año se resolvieron o depuraron más de 25 mil expedientes, una cifra récord con apoyo de la conciliación y las plataformas digitales.

Ricardo Barbosa, secretario del Trabajo, reconoció que el rezago acumulado durante décadas no se generó de la noche a la mañana. “Había asuntos que llevaban años sin moverse”. Sin embargo, aseguró que hoy existe una estrategia clara para cerrar esa etapa y transitar hacia un sistema más ágil, transparente y funcional.

El avance no solo se explica por la conclusión de juicios antiguos, sino por un cambio de modelo. La autoridad laboral apostó por fortalecer la conciliación como primera vía de solución y por dejar atrás la cultura del litigio prolongado, que durante años benefició a intermediarios, pero afectó tanto a trabajadores como a empleadores. “Jalisco tenía fama de no resolver los conflictos laborales a tiempo. Eso ya empezó a corregirse”.

Un elemento central de esta transformación ha sido el Centro de Conciliación Laboral, donde la mayoría de los conflictos se resuelven antes de llegar a tribunales. Acentuó que este mecanismo ha permitido reducir la carga de trabajo de los juzgados y ofrecer soluciones más rápidas, con acuerdos que evitan años de espera y costos innecesarios para las partes.

A la par, los juzgados también muestran una mejora sustancial en sus tiempos de resolución, gracias a mayor presupuesto, capacitación y herramientas.

Comentó que la tecnología se ha convertido en otro aliado clave. Jalisco amplió el uso de servicios en línea para desahogar conflictos laborales, mediante la conciliación vía remota. Esta modalidad permite a trabajadores y empleadores resolver diferencias sin necesidad de traslados, lo que resulta especialmente relevante para quienes viven fuera del Área Metropolitana de Guadalajara o tienen dificultades para acudir de forma presencial.

Jalisco es uno de los pocos Estados del país que ha apostado de manera decidida por este modelo híbrido, que combina atención presencial y herramientas digitales seguras. Además, se abrió una nueva oficina de atención en Guadalajara para acercar los servicios a más municipios y facilitar trámites como orientación jurídica y ratificación de convenios.

Para mayor información, a los teléfonos: 33-3030-1000 y 333-668-1869.

Avances

Expedientes heredados por pasadas administraciones: 105 mil.

Juicios resueltos o depurados en 2025: 25 mil 798.

Casos acumulados en 2026: 80 mil

Meta para resolver este año: 20 mil

Histórico de juicios laborales en el Estado

Año Casos

2018: 11,766

2019: 10,263

2020: 7,270

2021: 6,481

2022: 6,633

2023: 9,557

2024: 5,822

2025: 25,798*

* Entre juicios resueltos y depurados por antiguos.

PARA SABER

Amplían cobertura de servicios por internet

  • Para ampliar el acceso a sus servicios, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco (CCL Jalisco) anunció acciones estratégicas como la expansión de la Conciliación Vía Remota a sedes regionales del interior del Estado y la apertura de una nueva oficina de atención en la sede Guadalajara del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
  • El servicio de Conciliación Vía Remota se amplió a las sedes de Tlajomulco de Zúñiga, Ameca, Autlán de Navarro, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta, Tepatitlán y Zapotlán el Grande, además de las sedes existentes en el Área Metropolitana de Guadalajara. Actualmente, se trabaja en los aspectos técnicos para sumar la sede Colotlán.
  • La modalidad permite a personas trabajadoras y empleadoras resolver conflictos laborales sin acudir de manera presencial a las instalaciones del Centro, mediante el uso de herramientas digitales seguras que garantizan transparencia, confidencialidad y certeza jurídica durante todo el procedimiento.
  • De marzo de 2025 a enero de este año se registraron mil 188 solicitudes de conciliación vía remota, de las cuales 457 fueron confirmadas, 406 llegaron a audiencia y se concretaron 88 convenios.
  • Elke Tepper García, directora general del CCL Jalisco, destacó que las acciones acercarán la justicia laboral, reducirán traslados y facilitarán procesos ágiles con certeza jurídica.

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones