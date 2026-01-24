Agilizan resolución de juicios laborales en Jalisco

Después de años en los que los juicios laborales en Jalisco se convirtieron en sinónimo de retraso, desgaste y litigios interminables, Jalisco comienza a cambiar esa narrativa y durante el último año se resolvieron o depuraron más de 25 mil expedientes, una cifra récord con apoyo de la conciliación y las plataformas digitales.

Ricardo Barbosa, secretario del Trabajo, reconoció que el rezago acumulado durante décadas no se generó de la noche a la mañana. “Había asuntos que llevaban años sin moverse”. Sin embargo, aseguró que hoy existe una estrategia clara para cerrar esa etapa y transitar hacia un sistema más ágil, transparente y funcional.

El avance no solo se explica por la conclusión de juicios antiguos, sino por un cambio de modelo. La autoridad laboral apostó por fortalecer la conciliación como primera vía de solución y por dejar atrás la cultura del litigio prolongado, que durante años benefició a intermediarios, pero afectó tanto a trabajadores como a empleadores. “Jalisco tenía fama de no resolver los conflictos laborales a tiempo. Eso ya empezó a corregirse”.

Un elemento central de esta transformación ha sido el Centro de Conciliación Laboral, donde la mayoría de los conflictos se resuelven antes de llegar a tribunales. Acentuó que este mecanismo ha permitido reducir la carga de trabajo de los juzgados y ofrecer soluciones más rápidas, con acuerdos que evitan años de espera y costos innecesarios para las partes.

A la par, los juzgados también muestran una mejora sustancial en sus tiempos de resolución, gracias a mayor presupuesto, capacitación y herramientas.

Comentó que la tecnología se ha convertido en otro aliado clave. Jalisco amplió el uso de servicios en línea para desahogar conflictos laborales, mediante la conciliación vía remota. Esta modalidad permite a trabajadores y empleadores resolver diferencias sin necesidad de traslados, lo que resulta especialmente relevante para quienes viven fuera del Área Metropolitana de Guadalajara o tienen dificultades para acudir de forma presencial.

Jalisco es uno de los pocos Estados del país que ha apostado de manera decidida por este modelo híbrido, que combina atención presencial y herramientas digitales seguras. Además, se abrió una nueva oficina de atención en Guadalajara para acercar los servicios a más municipios y facilitar trámites como orientación jurídica y ratificación de convenios.

Para mayor información, a los teléfonos: 33-3030-1000 y 333-668-1869.

Avances

Expedientes heredados por pasadas administraciones: 105 mil.

Juicios resueltos o depurados en 2025: 25 mil 798.

Casos acumulados en 2026: 80 mil

Meta para resolver este año: 20 mil

Histórico de juicios laborales en el Estado

Año Casos

2018: 11,766

2019: 10,263

2020: 7,270

2021: 6,481

2022: 6,633

2023: 9,557

2024: 5,822

2025: 25,798*

* Entre juicios resueltos y depurados por antiguos.

PARA SABER

Amplían cobertura de servicios por internet