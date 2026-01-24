Sábado, 24 de Enero 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 24 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

El clima en Chapala para este sábado 24 de enero determina que estará con algo de nubes con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 35%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 25 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Martes 27 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Miércoles 28 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Jueves 29 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Sábado 31 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

