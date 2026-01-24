Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 24 de enero de 2026

El clima en Chapala para este sábado 24 de enero determina que estará con algo de nubes con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 35%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 25 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Martes 27 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Miércoles 28 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Jueves 29 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Sábado 31 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

