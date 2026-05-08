SIAPA va contra cuentas irregulares; desincorpora a El Salto y Juanacatlán por falta de pagos

Apenas en julio de 2024 el Congreso de Jalisco autorizó la incorporación de los municipios de El Salto y Juanacatlán al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Sin embargo, debido a que no se concretaron correctamente los procesos de incorporación, y a que algunas cuentas sí llegaron a ser suministradas por el SIAPA sin los pagos correspondientes, este viernes la Junta de Gobierno del organismo aprobó que estos fueran desincorporados nuevamente.

SIAPA solicitará al Congreso de Jalisco la desincorporación de El Salto y Juanacatlán tras irregularidades

Durante la sesión extraordinaria del organismo se explicó que fue en 2024 cuando se empadronaron 48 mil domicilios para que se sumaran a la distribución de agua mediante la infraestructura del SIAPA, adicional al concepto de "entrega de agua en bloque" a los municipios para su operación.

Sin embargo, el organismo no recibió la facturación debida. Tras la aprobación del acuerdo, se presentará al Congreso de Jalisco la solicitud de desincorporación formal por esta vía.

Además, los municipios deberán saldar los cobros pendientes que no ingresaron al organismo, pues en casos como en Juanacatlán, los usuarios no pagaron el agua al municipio.

SIAPA reporta alrededor de 276 mil cuentas irregulares

Por otra parte, pero relacionado con este mismo tema, el titular del SIAPA, Ismael Jáuregui, explicó que se harán revisiones con cada municipio para analizar sus deudas, ya sea por la entrega de agua en bloque o por el abasto de agua de sus inmuebles, a fin de revisar las condiciones de entrega, situación de abasto y la probabilidad de establecer convenios para que salden sus adeudos.

"La intención es generar estas mesas de revisión y llegar al buen acuerdo para que podamos estar en ceros en las deudas que se tienen en días próximos". De la misma forma se hará con otros organismos públicos del Gobierno de Jalisco, la Universidad de Guadalajara y otras universidades privadas.

"Lo que buscamos en SIAPA es suficiencia presupuestal, porque a fin de cuentas el SIAPA de eso vive", señaló Jáuregui Castañeda. El titular del SIAPA recordó que hay alrededor de 276 mil cuentas irregulares, que pueden ir desde casos de a sentamientos de origen hasta cuentas con "diablitos" o tomas clandestinas, sin dejar de lado fraccionamientos que nunca concluyeron sus acuerdos con los municipios , como licencias de urbanización.

"Hay muchas que están consumiendo e incluso no tienen un medidor como tal", refirió Jáuregui Castañeda. En este sentido, refirió que continuarán los análisis en campo para seguir identificando este tipo de tomas y contabilizar el volumen de agua "perdido" que las mismas representan, a fin de que se regularicen o se cierren, pues estos representan alrededor del 40% del volumen que está generando el SIAPA de origen.

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"Se habla muchas veces de que existen muchas fugas en la ciudad y que de ahí se pierde el flujo, pero las fugas son estos temas, desde cuentas no registradas hasta la clandestinidad. Viene un proceso de regulación para presentarles números claros, con números sobre los volúmenes que salen de la fuente y lo que llega a distribución en la ciudad", advirtió el titular del SIAPA.

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