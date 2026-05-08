Secretaría de Educación Jalisco rechaza adelantar el cierre del ciclo escolar

El Gobierno de Jalisco reiteró su postura de mantener vigente el calendario escolar estatal y confirmó que las clases del ciclo 2025-2026 concluirán el próximo 30 de junio, pese a la propuesta anunciada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para adelantar el cierre del ciclo al 5 de junio con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026.

A través de un posicionamiento oficial, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) aclaró que en ningún momento solicitó a la federación modificar anticipadamente el calendario escolar y sostuvo que la prioridad de la administración estatal es proteger el aprendizaje, el bienestar y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

En un comunicado la dependencia manifestó su postura sobre los ajustes al Calendario Escolar 2025–2026 en Educación Básica.

"En Jalisco estamos de lado de la educación y el desarrollo integral de nuestras niñas y niños, y de apoyar a los padres de familia en la formación integral de sus hijos, reconociendo sus ocupaciones laborales y profesionales", dijo.

"En Jalisco comprendemos el impacto negativo que los ajustes propuestos por la SEP pueden representar en los aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes así como para la organización de las familias; por ello, la postura del Gobierno de Jalisco ha sido mantener vigente el calendario estatal que concluye clases el 30 de junio", añadió.

La dependencia reiteró que la adecuación propuesta por la entidad contempla la suspensión de clases presenciales en el Área Metropolitana de Guadalajara durante los cuatro días en que se desarrollarán partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026 en Guadalajara, con el objetivo de atender las necesidades logísticas y de movilidad derivadas de este evento internacional, privilegiando en todo momento la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa.

"Estamos de acuerdo en que las y los docentes tengan mayor oportunidad de descanso, sin embargo los cambios propuestos en tan corto plazo no favorecen a la adecuada organización escolar. Reiteramos que para el Gobierno de Jalisco la prioridad debe ser en todo momento el bienestar y el desarrollo integral de las niñas y los niños", concluyó.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció ayer que adelantará el cierre del ciclo escolar 2025-2026 al próximo 5 de junio.

Mario Delgado, titular de la dependencia, argumentó que esta decisión responde a la "extraordinaria ola de calor que se está viviendo en estos días", además de la realización del Mundial de Futbol.

Sin embargo, el anuncio generó controversia, pues de inmediato padres de familia y otros sectores lanzaron críticas al respecto.

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) se lanzó contra la decisión de la SEP y el CONAEDU de adelantar al 5 de junio el cierre del ciclo escolar 2025-2026, al considerar que el recorte de entre cinco y siete semanas de clases agravará el rezago educativo en el país.

MF