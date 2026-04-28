El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) ha implementado una serie de cortes estratégicos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Estas suspensiones, que mantienen a varias zonas sin servicio este 28 de abril de 2026, responden a trabajos de mantenimiento preventivo y lavado de infraestructura clave .

Las autoridades buscan garantizar una mejor calidad del líquido para los habitantes, por lo que cuadrillas especializadas intervienen instalaciones vitales en San Pedro Tlaquepaque. Aunque la medida genera molestias temporales, es un paso necesario para optimizar la red hidráulica antes de la temporada de mayor demanda, asegurando que el recurso llegue en óptimas condiciones a los hogares tapatíos.

Colonias afectadas en Tlaquepaque y tiempos de recuperación

En el municipio, las labores comenzaron desde el domingo en el Tanque Las Brisas y Mirador del Tesoro, afectando:

Brisas de Chapala (Desde el domingo 26 de abril)

Las Vegas

Puertas del Prado

Cerro del Tesoro (Desde el lunes 27 de abril)

Mirador del Tesoro

Parques Colón

Para estas zonas, el servicio se restablece gradualmente durante este martes y hasta la tarde del miércoles 29 de abril . Sin embargo, un nuevo frente de trabajo inicia la noche de este martes en el Tanque Tateposco, ubicado en San Pedro Tlaquepaque.

Esto provoca que residentes de Francisco Silva Romero, La Pilita, Los Puestos, Ojo de Agua, Santa Paula, Tateposco y Tinajitas experimenten baja presión o falta total de agua . Según el cronograma oficial, el suministro en este segundo bloque se normalizará hasta la mañana del jueves 30 de abril .

¿Cómo mitigar el impacto en tu hogar?

Ante estos cortes, la prevención es tu mejor aliada. El organismo operador ha puesto a disposición de la ciudadanía el servicio de pipas gratuitas a través de la línea SIAPATEL (073) y sus redes sociales oficiales.

Para sobrellevar la falta de agua, aplica estas recomendaciones:

Almacena agua en recipientes limpios y con tapa antes de que inicie el corte en tu zona.

Prioriza el uso del líquido exclusivamente para consumo humano, preparación de alimentos e higiene básica.

Pospón el lavado de ropa, vehículos o riego de jardines hasta que la presión se normalice.

Revisa que tus llaves estén bien cerradas para evitar desperdicios o fugas cuando el sistema se reactive de forma repentina.

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