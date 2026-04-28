La Dirección de Medio Ambiente Guadalajara invitó a la ciudadanía a participar en la campaña de acopio de textiles “Reciclar también es cuidar La Ciudad”, en la cual puedes llevar ropa que ya no utilices en buen estado que será donada para personas en situaciones de vulnerabilidad.Dicha campaña de acopio estará disponible hasta el próximo domingo 17 de mayo en distintas sedes de la ciudad, las cuales te compartimos más adelante.Las prendas de ropa deberán estar limpias, en buen estado y secas, puedes también llevar mantas, toallas, cortinas, sabanas y telas limpias. Además, es necesario entregarlas en una bolsa, una vez que estén en el centro de acopio la Dirección de Medio Ambiente Guadalajara se encargará de llevarlas a comunidades en situación de vulnerabilidad a través de asociación BRED Diocesano A.C.Cabe destacar que también puedes llevar ropa dañada, que no será donada, sino que se utilizará para transformarla en aislantes térmicos y acústicos.Los centros de acopio y sus horarios para donar tu ropa en Guadalajara son los siguientes: Sábados y domingos (de 9:00 a 14:00 horas)Lunes a viernes (de 9:00 a 15:00 horas)Lunes a viernes (de 8:00 a 19:00 horas)Lunes a viernes (8:00 a 14:00 horas)Contenedores permanentesPuedes consultar tu sede más cercana a través del siguiente mapa.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA