La Dirección de Medio Ambiente Guadalajara invitó a la ciudadanía a participar en la campaña de acopio de textiles “Reciclar también es cuidar La Ciudad”, en la cual puedes llevar ropa que ya no utilices en buen estado que será donada para personas en situaciones de vulnerabilidad.

Dicha campaña de acopio estará disponible hasta el próximo domingo 17 de mayo en distintas sedes de la ciudad, las cuales te compartimos más adelante.

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CORTESÍA/ Dirección de Medio Ambiente Guadalajara

¿Qué prendas sí se pueden donar?

Las prendas de ropa deberán estar limpias, en buen estado y secas, puedes también llevar mantas, toallas, cortinas, sabanas y telas limpias.

Además, es necesario entregarlas en una bolsa, una vez que estén en el centro de acopio la Dirección de Medio Ambiente Guadalajara se encargará de llevarlas a comunidades en situación de vulnerabilidad a través de asociación BRED Diocesano A.C.

Cabe destacar que también puedes llevar ropa dañada, que no será donada, sino que se utilizará para transformarla en aislantes térmicos y acústicos.

¿Qué prendas no se pueden donar?

Blancos y textiles provenientes de hospitales.

Ropa interior.

Ropa húmeda, sucia o con hongos.

Calzado o accesorios.

CORTESÍA/ Dirección de Medio Ambiente Guadalajara.

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¿Dónde donar la ropa que ya no usas en Guadalajara?

Los centros de acopio y sus horarios para donar tu ropa en Guadalajara son los siguientes:

Sábados y domingos (de 9:00 a 14:00 horas)

Parque San Jacinto: Av. Francisco Javier Mina y Privada Antonio Enriquez, Col. San Andrés

Parque Amarillo: Francisco Javier Mujica y Juan Zubaran, Col. Jardines Alcalde

Glorieta Los Naranjos: Diamante y El Faro, Col. Bosques de la Victoria

Parque Monraz: Tarascos y Huicholes, Col. Monraz

Lunes a viernes (de 9:00 a 15:00 horas)

Colmena Rancho Nuevo: Av. Antonio Díaz Soto y Gama 708, Col. Rancho Nuevo

Dirección Medio Ambiente: Av. Miguel Hidalgo y Costilla 426, Col. Centro

Unidad Administrativa San Andrés: San Andrés 2516, Col. San Andrés

Asociación de Colonos Providencia Sur: Pompeya 2777, Col. Lomas de Guevara

Centro Cultural Santa Cecilia: Alfonso Esparza Oteo 2115, Col. Santa Cecilia

Unidad Administrativa Colorines: Primero de Octubre 4745, Col. Los Colorines

Centro Cultural Atlas: Río Mascota 1939, Col. Atlas.

Unidad Administrativa Prisciliano Sánchez: Av. Circunvalación Oblatos 2921, Col. Oblatos.

Lunes a viernes (de 8:00 a 19:00 horas)

Punto Verde Metropolitano: Complejo El Sauz (DIF Patria). Av, Patria 3116, Col. El Sauz

Martes a domingo (10:00 a 15:30 horas)

Museo de Paleontología: Av. Dr. R. Michel 520, Col. Agua Azul

Lunes a viernes (8:00 a 14:00 horas)

Parque Alcalde: Mariano de la Bárcena 990, Col. Centro.

Contenedores permanentes

Bosque Los Colomos

Entrada Calle El Chaco 3200

Entrada Av. Patria 161

Entrada Paseo del Torreón 2130

Colmena Oblatos

Registro Civil No. 14

Unidad Administrativa Benito Juárez

Puedes consultar tu sede más cercana a través del siguiente mapa.

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