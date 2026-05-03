Incendio consume almacén de procesadora de pollos en Lagos de Moreno

Esta noche un incendio registrado en el municipio de Lagos de Moreno consumió un almacén de procesadora de pollos ubicado sobre la autopista León - Aguascalientes. En el punto trabajan brigadas de Protección Civil y bomberos municipal y de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ).

El incendio se originó en la planta procesadora de aves de la empresa Bachoco. Las llamas iniciaron en el área de cámaras, donde se manejaban sustancias como amoniaco, gas LP y diversos productos de limpieza. Los cuerpos de emergencia recibieron el reporte a las 8:30 horas; de forma extraoficial trascendió que los empleados que entraban al turno fueron regresados a sus hogares.

Oficiales de la Comandancia Regional de San Juan de los Lagos de la corporación municipal trabajan en conjunto con bomberos de la región para atender el siniestro. Al momento las labores continúan en la zona para el control y mitigación, informó la Unidad estatal. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas y se desconocen las causas del incendio.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) activó una alerta atmosférica en el municipio de Lagos de Moreno a causa del incendio. Las zonas afectadas son Santa Emilia, Las Mangas, Loma de Prados, Plan de los Rodríguez, El Arenal, Cristeros Fraccionamiento, Huertas Familiares San Pedro, Geovillas y zonas aledañas.

La recomendación es evitar actividades al aire libre, mantenerse en interiores y cerrar puertas y ventanas, proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias y evitar cualquier tipo de quema.

CT