El reloj avanza de forma inexorable y la cuenta regresiva ha comenzado para las costas del occidente de México. Faltan exactamente 11 días para que arranque de manera oficial la temporada de ciclones tropicales 2026 , un dato crucial para la prevención ciudadana.

Según el calendario oficial publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el próximo 15 de mayo marca el inicio de este periodo de vigilancia extrema. Las autoridades climatológicas ya mantienen la mirada puesta en cualquier perturbación que surja en el Océano Pacífico.

Este año no será uno más en los registros climáticos, pues las condiciones atmosféricas actuales presentan anomalías sumamente importantes. El desarrollo del fenómeno de “El Niño” está elevando las temperaturas del mar a niveles preocupantes , creando un escenario de alta tensión que obliga a replantear las estrategias de protección civil en todos los municipios costeros del estado.

¿Cuántos ciclones se esperan en el Pacífico este 2026?

Los pronósticos oficiales emitidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estiman una actividad ciclónica que se situará por encima del promedio histórico. Se prevé la formación de entre 18 y 21 sistemas con nombre en nuestra cuenca oceánica durante los próximos meses de lluvia . Esta cifra representa un incremento notable respecto a años anteriores, lo que exige una preparación ciudadana sin precedentes.

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De este gran total de fenómenos meteorológicos, se calcula que entre 9 y 10 se quedarán en la etapa de tormentas tropicales. Sin embargo, el resto evolucionará a huracanes, encendiendo las alertas máximas para estados altamente vulnerables como Jalisco.

El verdadero peligro: Huracanes mayores y su poder destructivo

La pregunta que más inquieta a los habitantes, empresarios y turistas es cuántos de estos fenómenos serán realmente destructivos al tocar tierra. Los expertos advierten con preocupación que entre 4 y 5 ciclones alcanzarán las temidas categorías 3, 4 o 5 . Estos meteoros son los que históricamente han dejado las cicatrices más profundas en la infraestructura y economía local.

Estos son los llamados "huracanes mayores" dentro de la conocida escala Saffir-Simpson, los cuales requieren una vigilancia milimétrica. Su poder destructivo es masivo, con vientos sostenidos que superan los 178 kilómetros por hora y marejadas ciclónicas que resultan letales para la costa.

Destinos turísticos de talla internacional como Puerto Vallarta y toda la franja de la Costa Alegre deben extremar sus precauciones desde ahora. El agua inusualmente cálida actúa como combustible puro, permitiendo que las tormentas se intensifiquen rápidamente antes del impacto. Las autoridades locales ya trabajan en el desazolve de ríos y canales para mitigar los riesgos de desbordamientos en las zonas urbanas más pobladas.

¿Por qué el fenómeno de “El Niño” agrava la situación actual?

La presencia de este patrón climático altera por completo la dinámica de los vientos y las corrientes marinas en nuestra región. Al calentar la superficie del océano, proporciona la energía exacta que un sistema de baja presión necesita para convertirse en un monstruo meteorológico. Es por ello que la vigilancia satelital se mantiene activa las 24 horas del día, rastreando cualquier formación nubosa sospechosa en el horizonte marítimo.

Además, los especialistas han señalado que el calentamiento global añade una capa extra de riesgo a esta temporada . Esta combinación de factores hace que los huracanes de rápida intensificación sean cada vez más frecuentes y difíciles de pronosticar con antelación, reduciendo el tiempo de respuesta. La población debe comprender que la prevención temprana es la única herramienta verdaderamente efectiva para salvaguardar la vida y el patrimonio familiar.

Tips rápidos para prepararte ante la inminente temporada de huracanes

- Arma tu mochila de emergencia: Incluye documentos importantes en bolsas herméticas, agua embotellada para tres días, alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios, radio de pilas y una linterna con baterías de repuesto para cualquier corte de energía.

- Ubica tu refugio temporal y protege tu patrimonio: Conoce las rutas de evacuación seguras, revisa las condiciones de tus techos, limpia alcantarillas para evitar inundaciones repentinas y ten a la mano cinta adhesiva para proteger tus ventanas de los fuertes vientos.

ESPECIAL / Conagua

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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