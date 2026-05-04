En un fallo considerado histórico para la defensa del patrimonio público, ambiental e hídrico de Jalisco, el Gobierno del Estado obtuvo una resolución definitiva favorable por parte del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que respalda la recuperación y protección de predios en la zona de Colomos III.

La Consejería Jurídica estatal informó que la decisión fue tomada por unanimidad de los magistrados federales, con lo que se valida la actuación del Gobierno de Jalisco en las acciones emprendidas desde 2017 para recuperar diversos terrenos, entre ellos un polígono de 1.21 hectáreas. Estos espacios, adquiridos hace más de un siglo, tienen como finalidad garantizar el abastecimiento de agua para el Área Metropolitana de Guadalajara.

“El Bosque de los Colomos se defiende. Hoy, y legalmente, el bosque es y seguirá siendo de las y los jaliscienses”, afirmó la consejera jurídica, Tatiana Esther Anaya Zúñiga, quien subrayó que la instrucción del gobernador Pablo Lemus ha sido clara en cuanto a priorizar la protección de este pulmón natural.

Durante años, los predios en cuestión fueron objeto de invasiones por parte de intereses particulares que buscaban desarrollar proyectos inmobiliarios, incluyendo torres de departamentos. En marzo de 2024, un juzgado federal otorgó un amparo a dichos particulares al considerar que no se respetó su derecho de audiencia; sin embargo, esta determinación fue impugnada por el Gobierno estatal.

El tribunal colegiado resolvió finalmente a favor de la administración jalisciense, al establecer que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. “Lo público es de todos y no se privatiza. La resolución fue muy clara al reconocer que los bienes de dominio público no pueden ser apropiados”, señaló Anaya Zúñiga.

La funcionaria explicó que el procedimiento de recuperación aplicado constituye una medida cautelar y provisional, plenamente justificada por el interés colectivo, y que además se actuó conforme al marco legal vigente. En este sentido, el tribunal también validó la constitucionalidad del Artículo 8 de la Ley que divide los bienes del Estado en dominio público y privado.

Asimismo, se determinó que el juicio de amparo promovido por los particulares no era la vía idónea para debatir la propiedad de los terrenos, reforzando así la legitimidad de las acciones emprendidas por el Gobierno estatal.

“No violamos el derecho de audiencia de nadie ni privamos derechos a los particulares, porque nadie tiene por qué apropiarse de lo que nos pertenece a todas y a todos”, enfatizó la consejera jurídica.

Con esta resolución, el Gobierno de Jalisco fortalece su posición en la defensa de Colomos III y reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente y el acceso al agua. “Rescatamos esta zona por la máxima utilidad pública: proteger nuestro medio ambiente y garantizar el abastecimiento de agua para toda la ciudadanía”, concluyó Anaya.

El fallo marca un precedente en la defensa de los bienes públicos y sienta bases para futuras acciones en favor del interés colectivo en la entidad.

Conflicto de más de una década

2014. Colomos III es declarado Área Natural Protegida a nivel municipal, reconociendo su valor ecológico e hidrológico.

2017. El Gobierno de Jalisco ejecuta acciones para recuperar predios invadidos en Colomos III mediante un acuerdo administrativo estatal.

2018. Se emite un decreto estatal que refuerza la protección del área bajo la categoría de “Área Estatal de Protección Hidrológica Bosque Colomos-La Campana”.

2017-2024. Particulares promueven diversos litigios reclamando la posesión de terrenos dentro de Colomos III.

Marzo de 2024. Un juzgado federal concede amparo a particulares al considerar que no se respetó su derecho de audiencia en la recuperación de los predios.

Agosto de 2025. El Sexto Tribunal Colegiado ratifica el amparo y ordena devolver alrededor de 5.7 hectáreas a particulares, reavivando el conflicto legal.

Febrero de 2026. El Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco emite resoluciones que ratifican el control estatal sobre predios de Colomos III y extinguen litigios en la vía local.

Mayo de 2026. Se consolidan fallos judiciales que fortalecen la posesión pública del área, prohíben desarrollos inmobiliarios y refuerzan su carácter de espacio protegido.

CT