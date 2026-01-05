Durante diciembre, el Gobierno de Guadalajara realizó siete operativos anti-ruido en las colonias Americana y Providencia, que derivaron en la clausura de cuatro establecimientos por exceder los niveles de sonido permitidos. Las acciones tuvieron como objetivo prevenir y sancionar el ruido excesivo generado por negocios que operan dentro de la ciudad.

Los operativos fueron encabezados por la Dirección de Inspección y Vigilancia, en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente y la Comisaría de Guadalajara. En conjunto, las dependencias llevaron a cabo revisiones para verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de emisiones sonoras.

En total, se visitaron 27 establecimientos, de los cuales cuatro fueron infraccionados por rebasar los 65 decibeles establecidos como límite por la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT/1994. Los negocios clausurados fueron Casa Clover Lawn, Bar Plo, Galería Aguafuerte y Bar Rey Gallo.

La medición del nivel de ruido se realizó conforme a lo establecido por la Norma, desde el exterior de cada establecimiento y a una distancia de un metro y medio del ingreso, cuando se trata de ruido emanado por una fuente fija. La NOM-081 fija un límite máximo de 65 decibeles en un horario de 6:00 a 22:00 horas y de 62 decibeles durante el horario nocturno, de 22:00 a 6:00 horas, con el fin de proteger la salud y el bienestar de la población.

