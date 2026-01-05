Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 5 de enero de 2026

El clima en El Salto para este lunes 5 de enero informa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 28%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 6 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Jueves 8 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 9 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Domingo 11 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Lunes 12 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

