Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 5 de enero de 2026

El clima en El Salto para este lunes 5 de enero informa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 28%.Martes 6 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Jueves 8 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Viernes 9 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Domingo 11 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Lunes 12 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13