Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 5 de enero de 2026

El clima en Chapala para este lunes 5 de enero prevé que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 54%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Miércoles 7 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Jueves 8 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Lunes 12 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14