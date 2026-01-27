La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara informó los resultados obtenidos en la semana del 19 al 25 de enero. A continuación un resumen de los hechos más destacados.

Policías de Guadalajara detuvieron a Marco Antonio "N" de 34 años, quien podría estar involucrado con hasta diez robos de tiendas de conveniencia en el municipio. Fue asegurado en la calle Tiro entre Siria y Manuel Armendariz en la colonia Villas de Guadalupe cuando intentaba encender una pipa con aparente droga. Tras la revisión conforme a protocolo le fue localizada una bolsa con aparente cristal, un encendedor y una pipa por lo que fue detenido. Tras la revisión en sistema de su identidad se le relacionó con los casos de robo.

Con el operativo Negocio en Contacto que permite alertar a la Policía de Guadalajara de robos que están sucediendo en tiempo real, oficiales detuvieron a Joel Martín "N" de 24 años fue asegurado luego de robar una tienda de conveniencia en la colonia Jardines del Bosque, de la que sustrajo cerca de 26 cajetillas de cigarro e intentó huir.

Policías de Guadalajara capturaron a Diego Misael "N" de 19 años luego de robar, junto con un cómplice. Las personas intentaron huir en un automóvil, provocando diversas afectaciones a otros vehículos que se entraban afectados por la vialidad

Los oficiales también detuvieron a Gabriel Alejandro "N" de 42 años y a Carolina Laura "N" por haber robado autopartes en Río Nilo y Calzada del Ejército. El par de personas también intentó huir en motocicleta, pero fueron detenidos más adelante.

Policías detuvieron a César Atlas "N" por haber robado la cartera y celular de la mano de una ciudadana en la colonia Cuauhtémoc.

Por último, se realizó la detención de Cristian Daniel "N" de 37 años y Jesús "N" de 28 años quienes presuntamente robaron una motocicleta en la colonia Circunvalación luego de amagar al dueño con un cuchillo y un bastón retráctil.

OB

