El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tendrá un clima agradable este miércoles 28 de enero. Estos son los detalles del tiempo para la ciudad:

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo medio nublado durante el día y sin lluvia. Por la mañana, ambiente fresco en la región y frío con posibles heladas en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h en la región con rachas de 30 km/h en costas de Jalisco y Colima.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara este día soleado y algunas nubes dispersas. Ambiente agradable en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer. La temperatura máxima esperada oscilará entre 23-26 °C y la mínima entre los 10-13 °C .

Clima en Guadalajara para la semana

Miércoles 28 – 8 °C Jueves 28 – 8 °C Viernes 29 – 9 °C Sábado 27 – 8 °C Domingo 26 – 9 °C

El pronóstico del clima para Guadalajara es de temperaturas frescas lo que resta de la semana, teniendo un ligero repunte el próximo viernes .

Clima nacional para hoy

La masa de aire frío asociada al sistema frontal No. 30 modificará sus características térmicas, sin embargo, el ambiente fresco persiste en gran parte del país.

Así mismo, lluvias estarán restringidas en el oriente y sureste, además de mantenerse el evento norte, ocasionado rachas de viento de 70-100 km/h en el golfo e Istmo de Tehuantepec.

Jalisco, mayormente soleado y algunas nubes dispersas, ambiente agradable en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer .

ESPECIAL / IAM

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA