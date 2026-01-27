Conoce al perrito 'Charro', el nuevo integrante de los Bomberos de Zapopan

El Gobierno de Zapopan dio a conocer a un nuevo integrante que formará parte del equipo de Protección Civil y Bomberos del municipio; se trata del oficial canino “Charro”.

El nuevo perrito bombero ya se encuentra listo para iniciar su entrenamiento en búsqueda y localización de personas vivas, sin embargo, su aporte y ayuda a la comunidad zapopana no se limita solo a ser un oficial, sino que también influirá en el deporte jalisciense, pues será el embajador de equipo de los Charros de Jalisco.

El Ayuntamiento de Zapopan festejó y dio la bienvenida a “Charro”, quien aún es cachorro pero que pronto podrá comenzar a trabajar oficialmente como un bombero del municipio.

CORTESÍA/ Gobierno de Zapopan

¿Qué hacen los perros rescatistas?

De acuerdo con Grupo Nutec, los perritos rescatistas son de suma importancia en la sociedad:

Aliados clave en emergencias: Los perros de rescate permiten localizar personas atrapadas sin poner en riesgo las labores de salvamento, especialmente en zonas de escombros donde el uso de maquinaria pesada resulta peligroso.

Un olfato extraordinario: Gracias a que pueden tener hasta 250 millones de células olfativas, los perros son capaces de identificar micropartículas del olor humano, lo que les permite ubicar víctimas con gran precisión.

Detección de riesgos adicionales: Con el entrenamiento adecuado, el olfato canino no solo localiza personas, también identifica sustancias peligrosas, como gases, alertando a los rescatistas de posibles amenazas.

Persistencia incansable: Estos perros no se detienen; su instinto los mantiene en constante búsqueda de olores para ayudar a salvar vidas.

Preparación especializada: Su formación puede extenderse hasta dos años y los capacita para trabajar en cualquier condición: climas extremos, distintos tipos de terreno y tanto de día como de noche.

Entrenamiento basado en el vínculo: Lejos de ser forzado, el adiestramiento es dinámico y se apoya en el vínculo afectivo con sus manejadores y en su disposición natural para ayudar.

Diversidad de rescates: Además de los perros de búsqueda en escombros, existen perros de rescate acuático para operaciones en el mar, perros especializados en nieve para avalanchas y perros bombero entrenados para localizar personas durante incendios.

Una labor invaluable: Gracias al trabajo conjunto entre perros de rescate y sus manejadores, miles de personas afectadas por desastres naturales han logrado reunirse nuevamente con sus familias.

