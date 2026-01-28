En sesión conjunta de las comisiones de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones, y de Hacienda y Presupuestos del Congreso de Jalisco, aprobaron ayer el dictamen de la iniciativa para la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas que Viven con Espectro Autista del Estado de Jalisco.

La nueva ley busca, entre otros puntos, la detección temprana, la inclusión laboral, la educación inclusiva, el acceso a terapias y servicios especializados, la protección de derechos humanos, el apoyo familiar y la creación de una Red Estatal de Centros de Autismo.

La diputada Mónica Magaña, presidenta de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones, explicó que la nueva ley surge como respuesta a una demanda histórica de las familias y de la sociedad civil organizada, y que su construcción se basó en un proceso profundo de parlamento abierto que permitió incorporar la experiencia directa de quienes viven esta realidad.

“Estamos buscando, a través de esta ley, primero saber cuántas son, cómo están, pero segundo, y lo más importante, garantizar sus derechos y su inclusión, tanto derechos en salud, pero sobre todo en materia de educación. Hoy tenemos importantes noticias en materia de educación, inclusión laboral, inclusión en desarrollo de habilidades blandas, de su inclusión en cultura y deporte, con el fin de que tengan una inclusión integral y un desarrollo pleno”.

Se destacó que el dictamen es resultado de un proceso de análisis y dictaminación que incorporó aportaciones de mesas de trabajo y ejercicios de escucha con alrededor de un centenar de participantes entre familias, personas cuidadoras, especialistas y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de construir una ley alineada a las necesidades reales de las personas que viven con espectro autista en Jalisco.

La legisladora señaló que hay un registro con al menos 83 mil familias que viven con la condición del espectro autista. La nueva ley contempla herramientas fundamentales como el Registro Estatal de Personas con Espectro Autista y la consolidación de una Red Estatal de Centros, con el objetivo de garantizar atención pública, integral y de primer nivel en las distintas regiones del estado.

La diputada Gabriela Cárdenas aseguró que habrá viabilidad para la atención especializada en la materia.

“Esta es una ley que tiene un enfoque de derechos, un enfoque de garantizar la no discriminación y la autonomía de las personas que tienen una neurodivergencia y que viven con la condición del espectro autista”.

La legisladora garantizó que la ley contará con los recursos necesarios para su ejecución progresiva. Señaló que actualmente se cuenta con un presupuesto base para la terminación del centro en Lagos de Moreno y se proyectan recursos específicos para los nuevos centros.

“Para nosotros es fundamental que hoy este Centro pueda ser entregado, que opere y que le dé certeza a todas las familias de la zona de Los Altos, de que no van a tener que venir a Guadalajara o a Zapopan. Hoy que el Teletón es un gran aliado con el tema del autismo, al cual también le etiquetamos presupuesto, que tengan que venir hasta acá a recibir la atención”.

TELÓN DE FODO

Red Estatal de Centros de Autismo, eje de la nueva ley

Uno de los pilares de la estrategia impulsada por el DIF Jalisco es la Red Estatal de Centros de Autismo, un proyecto que busca atender una demanda creciente.

Entre algunos proyectos está el Centro Regional de Autismo y Discapacidad Intelectual de Tepatitlán, el primero de su tipo en el interior del estado, que inició su construcción en mayo pasado con una inversión de 80 millones de pesos, aunque todavía no se ha dado a conocer la fecha de su conclusión y de su puesta en marcha. Este espacio brindará atención bimestral a 440 personas, un esfuerzo inédito en la región, según el DIF Jalisco.

La necesidad de atención del espectro autista en Jalisco es real y alta, ya que, tan solo en Guadalajara, Zapopan y el CRIT de Occidente, donde ya operan clínicas, existe una lista de espera de cinco mil niños. “Por eso empezamos por Tepatitlán”, explicó a este medio Maye Villa, presidenta del Sistema DIF Jalisco.