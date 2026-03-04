SIAPA reconoce problemas en calidad del agua

Ante los múltiples reportes de agua turbia, así como mal olor en el líquido que suministra a la ciudadanía, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) se pronunció, reconociendo dichos problemas existen.

El organismo señaló que dicho problema se encuentra en el área que recibe agua de la Planta Potabilizadora número 1 en los límites entre Guadalajara y Tlaquepaque, aunque descarta que el problema represente un riesgo de salud para la población.

El SIAPA atribuyó la problemática a un efecto combinado que se origina por el deterioro progresivo y exponencial en el agua que se recibe desde el Sistema Antiguo, cuya infraestructura data del año 1956 y que está expuesta a mayor contaminación.

De la misma forma, señalan a la ejecución de trabajos permanentes de desazolve en cuerpos de almacenamiento y canales de conducción que dotan a las plantas potabilizadoras, lo que provocó que se incrementara la carga de turbiedad y carga de sólidos en el sistema, lo que agudiza el proceso de potabilización de la PP1.

El SIAPA informó que ha reforzado de forma preventiva procesos de potabilización, que incluyen incremento en la limpieza y mantenimiento de clarificadores y filtros; desfogues en la red hidráulica; ajustes controlados en la dosificación de productos destinados a la potabilización.

También llevan a cabo monitoreo constante de parámetros de calidad del agua. Argumentan que, durante los desfogues programados en la red, se pueden registrar episodios de bajas presiones, lo cual se irá regularizando poco a poco.

El SIAPA recomendó que, en caso de percibir olor en el agua, se recomienda dejarla correr, aunque piden que se reúse posteriormente y si persiste, llaman a reportarla al SIAPATEL, en la línea 073 para su seguimiento puntual.

