La Fiscalía General del Estado de Colima confirmó que se abrió una carpeta de investigación por el homicidio de Samuel "N", líder de la Asociación Ganadera de Cuauhtémoc, ocurrido la noche del tres de marzo en el municipio de Cuauhtémoc.

De acuerdo con su comunicado, la FGE recibió una llamada de alerta sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego en un rancho ubicado en la colonia La Lagunilla , de dicha municipalidad.

Autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo del ganadero Samuel "N", de 69 años de edad, originario de Cuauhtémoc.

La Fiscalía ha iniciado con los trabajos de campo y gabinete para el esclarecimiento de los hechos y para dar con personas responsables de los mismos, con el compromiso de llevarlos ante la justicia y procesarlos conforme a derecho.

SV